Totes les restriccions contra el coronavirus actives ara mateix Catalunya

La nova normalitat viu canvis constants marcats per l'evolució de la pandèmia del coronavirus. Quan la situació empitjora, les autoritats estableixen noves normes i recomanacions per adaptar-se a la situació epidemiològica i frenar l'augment dels contagis.És per això que actualment les mesures de Protecció Civil per a tot el territori són les següents:La mascareta segueix sent obligatòria, i així seguirà fins que el risc de rebrot no baixi d'una forma considerable.Prohibides les reunions de més de 6 persones, excepte per feina i al transport públic.Recomanació de desplaçar-se només per motius laborals, sanitaris, d'assistència a persones, activitats d'esport o lleure amb grups de convivència habituals i d'altres gestions inajornables (compra d'aliments, gestions administratives, entitats financeres...).Recomanació de no desplaçar-se, especialment entre focus de contagi. El president Torra va recomanar no viatjar a Madrid per la situació epidemiològica de la capital de l'Estat, i ara també es demana no visitar la Cerdanya.No es permet l'obertura d'activitats de discoteques, sales de ball, sales de festes, ni similars.Aforament del 50% en activitats lúdiques, recreatives i l'obertura al públic d'equipaments esportius (parcs, piscines, gimnasos...).Aforament limitat al 50% en bars (dins i fora) i consum només en taules, separades per dos metres.Els establiments han de tancar a la 1 de la matinada i no poden admetre nous clients a partir de les 00.00 hores.Activitat comercial amb un aforament màxim d'una persona per 2,5 metres quadrats.Esdeveniments culturals al 70% d'aforament en espais oberts a l'àrea metropolitana.No accedir-hi si hi ha molts infants.Extremar la higiene de mans abans i durant l'estada al parc.Evitar berenar a l'espai.Es recomana que només hi hagi un adult com a acompanyant.Mascareta obligatòria a partir dels 6 anys i sempre que sigui possible entre els 3 i 5.Mantenir la distància de seguretat amb els infants d'altres grups de convivència.Aforament del 50% com a norma general.L'àrea metropolitana, la Cerdanya, Reus, Girona, Salt, Canovelles, Granollers, les Franqueses del Vallès i alguns municipis de la Noguera tenen normes específiques per la seva delicada situació epidemiològica. En aquests casos, les limitacions redueixen a la meitat els assistents permesos en espectacles públics, culturals, enterraments, casaments, teatres, etc.

