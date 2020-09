Noves restriccions confirmades: trobades limitades a 6 persones i pautes per a famílies

El Procicat ha aprovat les mesures que demanava Salut per fer front a la situació actual de la pandèmia a Catalunya. Així, es limiten les trobades a un màxim de sis persones tant en l'àmbit públic com el privat i a tot Catalunya. Fins ara les reunions podien ser de deu persones. La mesura s'adopta arran de la situació de l'epidèmia, que ha empitjorat en els últims dies a Catalunya. "Hem de posar molt el focus a la situació epidemiològica", va dir el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Des del Departament confien que funcionarà, però Argimon sosté que si la mesura no funciona es retirarà.Al mateix temps, s'ha establert un protocol més estricte per a famílies. L'òrgan ha optat per no tancar els parcs infantils, però sí que considera "necessari" reforçar les pautes per a les famílies "per a fer-ne un ús correcte", i alhora els elements de control per part de les administracions públiques locals. Així, es demana que no s'accedeixi als parcs quan hi hagi molts infants, que s'extremi la higiene de mans, evitar berenar en l'espai de joc i es recomana que només un adult acompanyi els nens. També es recorda que l'ús de la mascareta a partir dels 6 anys inclosos i "sempre que sigui possible" entre els 3 i 5 anys.També tenen instruccions noves les administracions locals, a les quals es demana que reforcin els missatges informatius en els accessos als parcs infantils sobre evitar aglomeracions i mantenir distàncies de seguretat interpersonal. De fet, hauran de reduir els aforaments per a fer-ho possible en espais d’afluència important de forma habitual (al 50% com a norma general), i podran tancar-ne els de major concurrència on no es puguin garantir distàncies ni evitar aglomeracions. A més, caldrà incrementar la neteja i desinfecció d’espais que presentin superfícies de contacte (gronxadors, tobogans, baranes i escales, superfícies d’escalada, etc.), d’espais tancats o semitancats (casetes de joc, túnels o tubs), equipaments per a fer exercici, bancs, taules i papereres.Amb tot, la delicada situació a la Cerdanya ha fet que es prenguin mesures especials per a la comarca. En aquest sentit, es recomana que la població no surti de casa excepte per a tasques imprescindibles. En els establiments d'hostaleria i restauració el consum s'ha de realitzar sempre a la taula, i a l’interior l’aforament es limita al 50% amb distància mínima entre taules d'1,5 metres.A les terrasses també es limita la capacitat al 50% i s’ha de garantir una distància de 2 metres entre taules. L’horari de tancament d’aquests establiments és la 1 de la matinada, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 00:00 hores. En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat. Actes religiosos i activitats lúdiques i esportives tampoc poden superar el 50% de l'aforament, mentre els actes culturals poden arribar al 70%.

