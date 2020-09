Quants positius per coronavirus hi ha al centre escolar dels teus fills? S'hi han hagut de confinar grups? I el professorat, com va de recursos disponibles? Aquestes són algunes de les dades que es poden consultar en el portal web obert Traçacovid , actualitzat diàriament pel Departament d'Educació.L'espai ofereix dades individualitzades de cada centre en concret i actualitza automàticament la informació. S'hi pot consultar: l'estat de l'escola (oberta o tancada), quants grups confinats hi ha, el total de persones confinades (també si són alumnes, professors o personal extern), el total de casos positius per la Covid-19 (també si són alumnes, professors o personal extern) i quina és la situació en les escoles, instituts i llars d'infants de l'entorn més proper.

