L'Hospital General de València estableix un circuit per fer PCR a menors en casos d'exposició massiva al col·legi

L'Hospital General de València ha establert un circuit per a realitzar les proves PCR de detecció de Covid-19 als alumnes que hagin tingut contacte amb un menor amb infecció per coronavirus en algun dels centres educatius del departament de salut.Segons ha informat l'hospital en un comunicat, l'objectiu és agilitzar el diagnòstic de la infecció en infants i en joves no universitaris per als casos d'exposició massiva durant el curs lectiu. És a dir, els casos en què a diversos alumnes o a tota una classe se'ls hagi de fer les proves.Tal com va establir la Conselleria de Sanitat Universal, en cada centre educatiu hi ha un referent Covid que, després de fer un estudi dels casos en els quals hi ha hagut algun positiu, es posa en contacte amb Salut Pública i fa arribar a la direcció d'Atenció Primària els contactes estrets que s'hagin produït.Fins a aquest moment, els centres de salut havien d'assumir totes les proves PCR. A partir d'ara, en casos d'exposició massiva, a aquests menors del departament València-Hospital General se'ls citarà en el propi centre hospitalari, on s'ha muntat el circuit centralitzat per a evitar la sobrecàrrega dels centres d'Atenció Primària.

