El Suprem sentencia que els «riders» són falsos autònoms

El Tribunal Suprem ha sentenciat aquest dimecres que els riders actuen com a falsos autònoms. D'aquesta manera, la sala quarta de l'alt tribunal estableix que hi ha una relació laboral entre el repartidor a domicili i l'empresa Glovo. Segons els jutges, l'empresa no és un "simple intermediari" en la contractació de serveis entre comerços i repartidors, sino que actua com a prestadors de serveis de transport fixant unes condicions per a la prestació d'aquest servei. Per això, utilitza els repartidors que no disposen d'organització empresarial pròpia i autònoma, que presten un servei inserits en l'organització de treball de l'empresa de repartiment a domicili.Es tracta d'una sentència molt esperada en el sector dels repartidors a domicili i un cop dur per a Glovo. A la pràctica, estableix que els riders han de ser assalariats i podria suposar que l'empresa hagi de pagar les quotes no pagades fins ara la Seguretat Social. El Suprem ha rebutjat elevar la qüestió al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE). En un comunicat, la sala quarta estima el primer motiu del recurs de cassació per a la unificació de doctrina interposat pel demandant, i argumenta que hi ha les notes definitòries del contracte de treball, especialment en relació a la dependència i alienitat (que els repartidors treballen per compte d'altri).Glovo ha sortit al pas de la sentència i ha reclamat un marc regulador "adequat" per part del govern espanyol i la Unió Europea. L'empresa insisteix que "sempre" ha defensat acordar aquest marc i sosté que les resolucions judicials "fan referència a situacions concretes d'un model en constant evolució". La sentència del Suprem també és un cop important per empreses com Deliveroo o UberEats, entre alres companyies de repartiment a domicili.

