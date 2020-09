Barrera paga la factura de Valls

Triple colonització

Per Nonembé el 24 de setembre de 2020 a les 10:22 1 1

Escriu el Ferran Casas: "Catalunya no pot ser, agradi més o menys, altra cosa que fruit de la barreja. Com ho és la francesa, l'americana o la britànica", Aviam, es pot estar a favor de la colonització i substitució poblacional de Catalaunya: primer, amb espanyols i, després, amb la immigració massiva d'arreu del món. Això no ho discuteixo. Però dir que no pot ser d'una altra manera o posar com a exemple els EUA, el Regne unit o Franca per voler vendre la idea que això és "modern i guai" és prendre la gent per imbècil. La megaimmigració es dóna per les ganes de mà d'obra barata, bàsicament. Però no és pas l'únic model possible, sobretot, no és el millor. Pel que fa als països triats com a exemple, només cal veure la "modèlica" convivència de cultures. Per no parlar de Suècia o Dinamarca. De la mateixa manera que no discutim sobre el dret de defensar l'esmentada substitució poblacional tampoc no permetrem que es discuteixi el dret de defensar un altre model per a Catalunya tot i que sabem que els "tolerants" i "defensosrs de la diversitat" no toleren gaire els que tenen idees diferents de les seves.