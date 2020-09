El telèfon @112 ha rebut aquest matí 143 trucades amb origen a Barcelona i l'Hospitalet per forta olor de gas.

Detectat l'origen en tasques de neteja d'una fosa d'aigües residuals d'una empresa de productes químics de l'Hospitalet. #ProteccioCivil (1/2) — Protecció civil (@emergenciescat) September 23, 2020

El telèfon 112 ha rebut aquest dimecres al matí un total de 143 trucades amb origen a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat per una forta olor de gas que no ha tingut cap risc per a la població.Segons ha informat Protecció Civil, no s'ha atès cap persona per aquest incident. L'origen de l'olor està en les tasques de neteja d'una fossa d'aigües residuals d'una empresa de productes químics de l'Hospitalet.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor