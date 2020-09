Nova actuació dels Mossos per desnonar una família amb menors a Barcelona

Les actuacions dels Mossos d'Esquadra per desnonar veïns a Barcelona són cada cop més habituals. Després que aquest dimarts la policia catalana va desallotjar dues dones amb fills menors a l'Eixample , avui han fet el mateix amb la Kelly, el seu marit i els seus dos fills menors d'edat, que viuen a Sant AndreuEl desnonament al carrer Neopàtria estava previst per pocs minuts abans de les onze del matí, però a primera hora ja s'hi havien desplaçat sis unitats antiavalots, que han tallat el carrer a l'altura de la rambla Fabra i Puig.La Kelly és sol·licitant d'asil i va accedir a aquest immoble després de comprar les claus a una persona que es va presentar com a propietària del pis. La família ha estat víctima d'una estafa, ja que després de pagar 1.200 euros l'interlocutor va desaparèixer. Els serveis socials municipals han acreditat la vulnerabilitat del nucli familiar però el jutjat de primera instància de Barcelona ha desestimat la sol·licitud de l'advocada de la família per ajornar un mes el desallotjament.En aquesta petició, a la qual ha tingut accés, l'advocada argumenta que els únics ingressos que percep la família són a través de la feina del marit i que això dificulta l'accés a un habitatge. "El desnonament suposaria deixar al carrer i desemparats a menors d'edat", insistia.Fonts presents durant l'execució del desnonament asseguren que després de l'arribada de la comitiva judicial, la propietat havia obert la porta a acceptar un ajornament del desallotjament. Les mateixes fonts apunten que a última hora la jutge ha ordenat tirar-lo endavant amb l'argument que la congestió del jutjat feia impossible buscar una nova data.Ara la Kelly i la seva família estan pendents de la resposta de l'Ajuntament. Fonts municipals expliquen que s'activarà un procediment per atorgar un allotjament temporal d'emergència.El desnonament d'avui se suma a l'onada de desallotjaments que viu Barcelona des de la setmana passada. El moviment per l'habitatge ja ha reclamat al govern espanyol que allargui i ampliï la moratòria de desnonaments que acaba el 2 d'octubre. Una demanda a la qual també s'ha sumat l'Ajuntament de Barcelona.L'actuació policial d'aquest dimarts també obeeix a la decisió presa pel Parlament el novembre. La cambra va avalar l'ús de la força dels Mossos en desnonaments amb menors amb el vot a favor de JxCat i el PSC, els vots en contra de comuns, ERC i la CUP i l'abstenció de Ciutadans i el PP.

