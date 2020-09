L'Audiència de Palma denega el tercer grau a Urdangarin

La secció primera de l'Audiència Provincial de Palma ha decidit aquest dimecres mantenir Iñaki Urdangarin en segon grau penitenciari i denegar-li el tercer grau que li va concedir el jutjat de vigilància penitenciària 1 de Valladolid, tal com reclamava la Fiscalia. El cunyat del Felip VI haurà de continuar, doncs, en règim ordinari a la presó de Brieva, on compleix condemna pel cas Noós. En una entrevista aquesta dilluns a Rac1, l'advocat d'Urdangarin, Mario Pascual, va reconèixer que la denegació del tercer grau suposaria un "cop psicològic dur" per al seu client.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor