L'Audiència de Palma tomba el tercer grau a Urdangarin

La secció primera de l'Audiència Provincial de Palma ha decidit aquest dimecres mantenir Iñaki Urdangarin en segon grau penitenciari i denegar-li el tercer grau que li va concedir el jutjat de vigilància penitenciària 1 de Valladolid, tal com reclamava la Fiscalia. Urdangarin tampoc podrà sortir de la presó un cap de setmana al mes com feia fins ara en aplicació de l'article 100.2. El jutjat de vigilància penitenciària havia acordat el 100.2 per a Urdangarin el passat 13 d'agost i el tercer grau el 3 de setembre. El cunyat del rei Felip VI compleix una condemna de cinc anys i deu mesos pel "cas Nóos" a la presó de Brieva. En una entrevista aquesta dilluns a Rac1, l'advocat d'Urdangarin, Mario Pascual, va reconèixer que la denegació del tercer grau suposaria un "cop psicològic dur" per al seu client.Pel que fa al 100.2, el tribunal considera que la decisió d'aplicar a Urdangarin aquest article és "prematura" i que cal "un major estudi de l'evolució de l'intern". En aquesta resolució, l'Audiència de Palma cita la resolució del Tribunal Suprem que va revocar el 100.2 que la presó de Mas d'Enric havia atorgat a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. El tribunal argumenta que el 100.2 és una mesura "excepcional" que exigeix una "justificació individualitzada" i que ha de fonamentar-se "en un programa específic de tractament".Per això, l'Audiència conclou que la sortida de cap de setmana per vinculació familiar que suposava aquest 100.2, com a "acció compensatòria a l'aïllament, no respon a la necessitat efectiva i real" d'un programa específic de tractament que justifiqui la mesura.En la resolució que deixa sense efecte el tercer grau per a Urdangarin, l'Audiència de Palma, tot i veure "factors positius" en l'intern, justifica mantenir-lo en segon grau per "variables" com "l'alarma social, al comissió d'un delicte que exigeix un elevat grau de planificació, el temps de condemna pendent de compliment i el no compliment de la meitat de la condemna". També destaca que la decisió de la junta de tractament del centre on està ingressat Urdangarin, la presó de Brieva, va prendre la decisió per majoria, però no per unanimitat, i que "no es desprèn de la conducta global de l'intern una evolució suficientment favorable".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor