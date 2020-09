Una gran ciutat podria haver aconseguit la immunitat de grup

Manaus podria ser la primera zona del planeta que assoleix la immunitat de grup contra el coronavirus. La ciutat brasilera, acumularia un 66% dels seus habitants infectats des de l'inici de la pandèmia, segons l'estudi d'un grup internacional liderat per investigadors de la Universitat de Sao Paulo (USP).L'informe publicat a MedRxiv assenyala que la capital de l'estat de l'Amazones va viure el pic de la corba a mitjans de maig, quan al voltant del 46% dels seus habitants ja s'havia infectat. Al juny, la xifra va augmentar fins al 65% i en els dos mesos següents es va mantenir al voltant del 66%, fet que deixa entreveure que la ciutat pot haver arribat a la immunitat de grup contra la Covid-19.Ester Sabino, professora de la USP i coordinadora de la investigació, assegura que els resultats indiquen "una seroprevalença molt més gran que l'estimada en estudis previs". No obstant, els científics avisen que els anticossos detectats cauen "ràpidament" i "pocs mesos després del contagi", segons Lewis Buss, autor de l'estudi.Brasil és el segon país del món amb més morts per Covid-19 (137.272), només superat pels Estats Units, i el tercer amb major nombre de casos confirmats (4.558.068), només per darrere dels Estats Units i l'Índia.

