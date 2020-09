Tarragona viu un moment històric amb el ball de l'àliga i el lleó a la catedral

Ha estat molt emocionant l'homenatge en forma de ball del Lleó i l'Àliga a la catedral de Tarragona. #SantaTecla2020 pic.twitter.com/ouO0iaMHPY — Bego Floria Tarragona (@BegoTarragona) September 23, 2020

Moment històric, inèdit i molt emotiu. L'@AligaTGN, per primer cop, balla davant la Relíquia del Braç de Santa Tecla a l'Ofici.

Moment per emmarcar i recordar per sempre! @SantateclaTGN pic.twitter.com/opPJ1PKVFY — Tarragona Ràdio (@tarragonaradio) September 23, 2020

Moment històric aquest dimecres a Tarragona amb el ball de l’àliga i el lleó de la ciutat als peus de l'altar de la catedral, una escena que no es veia des de feia segles, i que podeu recuperar en un vídeo de Tarragona Ràdio, a sota. Les dues bèsties han irromput per sorpresa al final de l'ofici en honor de la patrona i han ballat davant la relíquia del braç, emocionant els 300 fidels que han omplert de gom a gom el temple. Aquest era l'aforament màxim.A fora, fins i tot s'ha format cua. Els tarragonins s’han bolcat en aquest acte religiós, un dels pocs que s’ha mantingut del programa de la festa major i que s’ha volgut fer memorable en una edició atípica limitada als temps de la Covid-19 La ciutat ofereix una imatge inusual, sense aglomeracions pels carrers de la Part Alta, blindada per evitar festes alternatives.

