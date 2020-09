Els comuns i l'unionisme retiren la Medalla d'Or de Barcelona a Barrera pels seus postulats xenòfobs

Lamentable. El president Barrera va ser un lluitador incansable per la llibertat. Vergonya immensa per tots aquells que heu votat a favor de retirar-li la medalla d’or. La capital de Catalunya s’empetiteix avui, convertida en una capital provinciana i mesquina. https://t.co/UMmTaT2XSa — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) September 23, 2020

L'Ajuntament de Barcelona retirarà la Medalla d'Or de la ciutat que el consistori va entregar a l'expresident del Parlament i exdirigent d'ERC, Heribert Barrera. La proposta ha estat impulsada per Barcelona pel Canvi i ha rebut el suport de Barcelona en Comú, PSC, Ciutadans i PP. ERC i Junts per Catalunya s'han oposat a la retirada, en una votació que s'ha acabat fent de manera nominal a petició del grup socialista.Els regidors de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls i Eva Parera, han defensat que Barrera no "mereix" el màxim reconeixement de la ciutat pels seus postulats xenòfobs expressats en el llibre Què pensa Heribert Barrera? publicat el 2001 i en entrevistes posteriors.A la recta final de la seva trajectòria Barrera assegurava que la immigració feia perillar la "supervivència" de Catalunya, a més de mostrar-se contrari a la multiculturalitat i el mestissatge.Des del govern municipal, el regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra (Barcelona en Comú) ha defensat que el discurs defensat en el seu moment per Barrera seria considerat avui delicte d'odi, mentre que el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni (PSC), ha reivindicat que actualment l'Ajuntament no entregaria en cap cas la Medalla d'Or a algú que expressés aquests postulats polítics.Serra, a més, ha aprofitat per retreure a Valls que el seu grup presentés una proposició d'aquestes característiques després que el Tribunal Europeu de Drets Humans condemnés França per l'expulsió de ciutadans gitanos mentre l'ara regidor de Barcelona era primer ministre.Des d'ERC, la regidora Montserrat Benedí ha justificat el vot en contra de la seva formació a la retirada per les diferències que, assegura, hi ha entre els discursos de Barrera i la seva trajectòria política.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reaccionat a la decisió presa pel plenari de Barcelona qualificant-la de "lamentable". "El president Barrera va ser un lluitador incansable per la llibertat. Vergonya immensa per tots aquells que heu votat a favor de retirar-li la medalla d’or", ha etzibat.El registra de la proposició de Barcelona pel Canvi també ha deixat una anècdota. El grup de Manuel Valls s'ha equivocat a l'hora d'escriure el nom complet d'Heribert Barrera i en comptes de fer cosntar el seu segon cognom real, Costa, ha fet servir López.Fonts municipals, però, expliquen aque l'error no invalida la votació ni tampoc suposa cap impediment perquè el govern municipal iniciï l'expedient de revisió de la medalla concedida a l'expresident del Parlament. La proposició, com totes les que es voten al ple, no són vinculants però el vot favorable de Barcelona en Comú i PSC evidencia que en aquest cas sí que tirarà endavant.L'Ajuntament, doncs, retirarà la Medalla d'Or a Barrera vuit anys després d'haver-li concedit a títol pòstum. Aleshores el PP va ser l'únic grupq ue hi va votar en contra, mentre que ERC, el PSC i ICV hi van votar a favor.L'Ajuntament de Barcelona crearà un grup de treball que tindrà per objectiu abordar i buscar solucions polítiques a les ocupacions de pisos per part de màfies. Junts per Catalunya ha presentat la proposta, que ha rebut el suport de tots els grups al ple municipal, amb l'excepció de l'abstenció de Ciutadans.La proposta de JxCat també demana abordar les ocupacions que generen problemes de convivència. La primera meta del grup de treball és fer una diagnosi d'aquest fenomen a la ciutat.El grup estarà presidit per un regidor del ple i l'integraran els equips tècnics de les àrees municipals afectades i els grups municipals. En les seves sessions hi podran assistir com a convidats experts, entitats i veïns.El grup de treball es reunirà mensualment un màxim de tres vegades i redactarà un informe amb les seves conclusions que haurà de presentar al ple municipal en un termini màxim de quatre mesos.L'encarregada de valorar la postura del govern municipal en relació a la proposta ha estat la regidora Laura Pérez (Barcelona en Comú). Pérez ha anunciat el vot favorable a la creació del grup de treball, alhora que ha pronosticat que els casos d'ocupació creixeran. "Hi ha pisos buits i persones desesperades", ha afirmat.El fenomen de l'ocupació de pisos a càrrec de màfies no és nou. NacióDigital ja va informar del negoci fet per grups organitzats que, després d'ocupar pisos buits propietat de bancs o grans propietaris, venien les claus a famílies en situació d'emergència habitacional.Pérez també ha requerit a la resta de grups col·laboració per evitar la "criminalització" de les persones en situació de vulnerabilitat que es veuen obligades a ocupar i ha demanat no generar "pors no fonamentades".El govern municipal de Barcelona s'ha compromès a aprovar una ordenança reguladora de pisos i habitacions turístiques que prioritzi l'ús residencial dels immobles. La proposta ha estat impulsada per ERC i acordada amb Barcelona en Comú i el PSC.La proposició aprovada pel ple demana afavorir el retorn d’habitatges al parc de lloguer de la ciutat evitant l'ús turístic a les llars compartides. L'ordenança haurà de determinar requisits particulars i fixarà limitacions temporals i períodes màxims de vigència de l'habilitació per a exercir aquestes activitats, sempre d'acord amb la legislació vigent.Junts per Catalunya, Ciutadans, PP i Barcelona pel Canvi han votat en contra de la proposició presentada per ERC i acordada amb el govern municipal.El ple també ha pres més decisions aquest dimecres relacionades amb l'àmbit turístic. Els turistes que visitin Barcelona pagaran una taxa turística més alta a partir d'ara i fins al 2024. El ple municipal ha aprovat l'increment de la taxa amb els vots de Barcelona en Comú, el PSC i ERC. La previsió és apujar 0,75 euros l'import de la taxa per al 2021, 1 euro el 2022 i el 2023 i 1,25 el 2024. L'evolució de la pandèmia de Covid-19 marcarà la seva aplicació.L'impost d'estades en establiments turístics és una taxa autonòmica que les persones que s'allotgen en allotjaments turístics reglats paguen durant l'estada. A Barcelona, el 50% és de gestió municipal. Ara, tota la recaptació del nou recàrrec serà de gestió municipal.El regidor de Turisme, Xavier Marcé, ha assegurat que al novembre o desembre l'Ajuntament analitzarà el context i a partir d'aquí es decidirà si s'aplica una moratòria fins a l'estiu del 2021.El regidor ha defensat que l'increment de la taxa no és un impost directe als establiments hotelers. "El model a tot Europa i al món és que el turisme generi ingressos" ha defensat Marcé, responent a les crítiques de l'oposició, que ha acusat l'Ajuntament de voler apujar impostos al sector."És un acord perquè els seus beneficis vagin destinats a polítiques que els beneficien", ha insistit Marcé. L'objectiu de Barcelona és destinar la tasca turística a la promoció del turisme a la ciutat i a esdeveniments festius i culturals com la Mercè, el Pride o el Festival Grec. JxCat, Ciutadans, PP i Barcelona pel Canvi han votat en contra de la mesura.El govern municipal de Barcelona ha fet balanç aquest dimecres al ple de la seva gestió de l'epidèmia de Covid-19. La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha estat l'encarregada de defensar la tasca del consistori i ha assegurat que l'executiu local ha actuat amb "rapidesa" i ha "escoltat" les necessitats de ciutadania i entitats.Un balanç no compartit per l'oposició. Des d'ERC, Montserrat Benedí, ha reiterat la crítica dels republicans a la gestió municipal del sensellarisme, així com a l'"aval" de comuns i PSC a la mesura estatal que pretenia que els Ajuntaments cedissin els seus superàvits al govern espanyol.La mobilitat ha centrat les intervencions de bona part de l'oposició. És el cas de Francina Vila, de JxCat, que ha criticat el govern municipal per "gastar diners en pintura i formigó". Marilén Barceló (Cs) ha lamentat que l'Ajuntament "penalitzi" l'ús del cotxe i la moto a la ciutat, mentre que Josep Bou (PP) considera que els canvis en el model urbanístic i de mobilitat s'ha tirat endavant sense consens i "d'esquenes" als veïns.Per part de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, ha defensat que l'actuació municipal ha estat insuficient per abordar els grans reptes de ciutat. Valls ha assenyalat la restauració, el comerç, el turisme, la cultura i la seguretat.En la seva intervenció final, Tarafa ha assegurat que la situació epidemiològica a la ciutat és "estable" tot i el creixement "moderat" dels contagis de Covid-19.

