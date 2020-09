Les abords de la Tour Eiffel sont bouclés par la police. Il y a une alerte à la bombe. La circulation est déviée Quai Branly. - @BFMParis pic.twitter.com/WZnWytKk0f — Barthelemy Bolo (@B2Bolo) September 23, 2020

La torre Eiffel ha estat evacuada aquest dimecres després que la policia francesa rebés una trucada d'amenaça de bomba, segons ha informat el portal BFMTV Tal i com es pot apreciar en el vídeo enregistrat per un dels seus periodistes, l'àrea ha estat acordonada pels agents. Fonts de les forces de seguretat han informat que actualment a la zona s'estan duent a terme controls policials.Per ara no ha transcendit més detalls de l'incident que ha obligat a tancar l'emblemàtic monument de París.

