La Fiscalia manté la petició de pena de fins a 5 anys de presó per tallar la Ronda de Dalt el 8-N

El judici contra quatre manifestants per tallar la Ronda de Dalt en la vaga general del 8 de novembre del 2017 ha quedat vist per sentència aquest dimecres. La fiscalia manté la petició de 3 a 5 anys de presó pels quatre acusats de tallar la Ronda de Dalt durant la vaga general del 8 de novembre del 2017 i veu "indiferent" la relació amb els CDR per valorar la comissió del delicte.Per la seva banda, la defensa ha argumentat que l'actitud dels manifestants va ser pacífica, que no s'ha pogut acreditar l'autoria de la taca d'oli, s'ha posat en dubte la credibilitat del testimoni del motorista, i s'ha acusat la fiscalia de "buscar un efecte descoratjador per l'exercici dels drets fonamentals de vaga, manifestació i reunió".

