​Wayne Griffiths, nou president de Seat

El consell d'administració de Seat ha nomenat aquest dimecres al britànic Wayne Griffiths com a nou president de l'automobilística. Griffiths substitueix en el càrrec a Luca de Meo, que va marxar a Renault. El nou president de Seat mantindrà el càrrec que ja ocupava com a CEO i president de la marca CUPRA i, per ara, també seguirà com a vicepresident executiu comercial de l'empresa.Des de la sortida de De Meo, l'alemany Carsten Isensee tenia la presidència de l'empresa de forma interina. La decisió s'ha pres en una reunió encapçalada pel president del comitè executiu del grup Volkswagen, Herbert Diess, que ha descrit Griffiths com un dels "directius més qualificats del grup".Griffiths va entrar a Seat el 2016 com a màxim responsable de vendes en un període en què la marca ha assolit nivells rècord de vendes, amb un augment de més del 40% fins al 2019. És un dels creadors de la marca CUPRA i de la nova aposta de Seat, el MÓ.

