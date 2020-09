El Mobile World Congress 2021 s'ajorna fins al juny pel coronavirus

[ANNOUNCEMENT]

#GSMA today announced a rescheduling of MWC Barcelona & MWC Shanghai 2021.



Moving the Barcelona event to 28 June – 1 July 2021 allows the GSMA to contend with external circumstances related to COVID-19.



Read the latest details - https://t.co/b9lG6sn67g #MWC21 pic.twitter.com/MHGzjTghFH — GSMA (@GSMA) September 23, 2020

La pandèmia del coronavirus afecta per segon any el Mobile World Congress. Així, l'organització del congrés de telefonia mòbil, GSMA, anunciarà aquest migdia que s'ajorna l'edició del 2021, programada de l'1 al 4 de març. Finalment se celebrarà del 28 de juny a l'1 de juliol.L'esdeveniment que acull Barcelona tindrà una part presencial i una altra de virtual. GSMA ja havia obert la porta la setmana passada a ajornar el saló i l'empresa organitzadora del certamen assegura que ja té un 85% de l'espai de la fira reservat per l'edició del 2021, amb la presència d'un 78% de les marques principals. Ara, els organitzadors confien que l'anunci oficial de les dates per a la pròxima edició faci créixer les inscripcions.Des de GSMA assenyalen que no hi ha cap intenció d'abandonar Barcelona, i que el compromís amb la ciutat és ferm fins al 2024.El Mobile World Congress 2020 va ser el primer gran esdeveniment suspès a Catalunya, quan la pandèmia encara hi era en una fase molt inicial. Un any després, doncs, la Covid-19 seguirà alterant la normalitat.Enguany, el Mobile no és el primer gran certamen de Barcelona que decideix posposar la seva celebració. La setmana passada la fira audiovisual més gran del món, ISE, va anunciar que ajornava el saló fins al juny. Els seus responsables no veuen "prudent" celebrar-la del 2 al 5 de febrer a causa del coronavirus.

