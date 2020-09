El govern de Colau es compromet a regular pisos i habitacions turístiques per prioritzar l'ús residencial

El govern municipal de Barcelona s'ha compromès a aprovar una ordenança reguladora de pisos i habitacions turístiques que prioritzi l'ús residencial dels immobles. La proposta ha estat impulsada per ERC i acordada amb Barcelona en Comú i el PSC.La proposició aprovada pel ple demana afavorir el retorn d’habitatges al parc de lloguer de la ciutat evitant l'ús turístic a les llars compartides. L'ordenança haurà de determinar requisits particulars i fixarà limitacions temporals i períodes màxims de vigència de l'habilitació per a exercir aquestes activitats, sempre d'acord amb la legislació vigent.Junts per Catalunya, Ciutadans, PP i Barcelona pel Canvi han votat en contra de la proposició presentada per ERC i acordada amb el govern municipal.El ple també ha pres més decisions aquest dimecres relacionades amb l'àmbit turístic. Els turistes que visitin Barcelona pagaran una taxa turística més alta a partir d'ara i fins al 2024. El ple municipal ha aprovat l'increment de la taxa amb els vots de Barcelona en Comú, el PSC i ERC. La previsió és apujar 0,75 euros l'import de la taxa per al 2021, 1 euro el 2022 i el 2023 i 1,25 el 2024. L'evolució de la pandèmia de Covid-19 marcarà la seva aplicació.L'impost d'estades en establiments turístics és una taxa autonòmica que les persones que s'allotgen en allotjaments turístics reglats paguen durant l'estada. A Barcelona, el 50% és de gestió municipal. Ara, tota la recaptació del nou recàrrec serà de gestió municipal.El regidor de Turisme, Xavier Marcé, ha assegurat que al novembre o desembre l'Ajuntament analitzarà el context i a partir d'aquí es decidirà si s'aplica una moratòria fins a l'estiu del 2021.El regidor ha defensat que l'increment de la taxa no és un impost directe als establiments hotelers. "El model a tot Europa i al món és que el turisme generi ingressos" ha defensat Marcé, responent a les crítiques de l'oposició, que ha acusat l'Ajuntament de voler apujar impostos al sector."És un acord perquè els seus beneficis vagin destinats a polítiques que els beneficien", ha insistit Marcé. L'objectiu de Barcelona és destinar la tasca turística a la promoció del turisme a la ciutat i a esdeveniments festius i culturals com la Mercè, el Pride o el Festival Grec. JxCat, Ciutadans, PP i Barcelona pel Canvi han votat en contra de la mesura.El govern municipal de Barcelona ha fet balanç aquest dimecres al ple de la seva gestió de l'epidèmia de Covid-19. La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha estat l'encarregada de defensar la tasca del consistori i ha assegurat que l'executiu local ha actuat amb "rapidesa" i ha "escoltat" les necessitats de ciutadania i entitats.Un balanç no compartit per l'oposició. Des d'ERC, Montserrat Benedí, ha reiterat la crítica dels republicans a la gestió municipal del sensellarisme, així com a l'"aval" de comuns i PSC a la mesura estatal que pretenia que els Ajuntaments cedissin els seus superàvits al govern espanyol.La mobilitat ha centrat les intervencions de bona part de l'oposició. És el cas de Francina Vila, de JxCat, que ha criticat el govern municipal per "gastar diners en pintura i formigó". Marilén Barceló (Cs) ha lamentat que l'Ajuntament "penalitzi" l'ús del cotxe i la moto a la ciutat, mentre que Josep Bou (PP) considera que els canvis en el model urbanístic i de mobilitat s'ha tirat endavant sense consens i "d'esquenes" als veïns.Per part de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, ha defensat que l'actuació municipal ha estat insuficient per abordar els grans reptes de ciutat. Valls ha assenyalat la restauració, el comerç, el turisme, la cultura i la seguretat.En la seva intervenció final, Tarafa ha assegurat que la situació epidemiològica a la ciutat és "estable" tot i el creixement "moderat" dels contagis de Covid-19.

