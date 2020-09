Pugen a 602 els grups confinats per casos positius de coronavirus a les escoles

El nombre de grups escolars confinats per un positiu de covid-19 és de 602, 141 més que els declarats dimarts, quan eren 461, segons les dades actualitzades del Departament d'Educació. La conselleria ha posat en marxa un nou portal web on informarà diàriament de la situació que no inclou la dada del número de centres afectats. En total, als centres educatius s'han detectat fins ara 1.123 casos positius, dels quals 970 entre l'alumnat, 147 entre docents i personal administratiu, i sis entre el personal extern.Pel que fa als confinats, n'hi ha un total de 10.594, 9.628 entre els alumnes, 837 entre docents i personal administratiu, i 129 entre el personal extern. Segons les dades del portal, es mantenen dos centres educatius tancats del total de 5.136. Això representa el 0,04% del total. Es tracta de la llar d'infants Petit Montessori i l'escola bressol municipal de Gràcia, totes dues a Barcelona.Una de les prioritats del Departament és garantir també les dades i la informació en relació a la situació de la pandèmia i l'impacte en el sistema educatiu. Amb aquest objectiu s'ha desenvolupat l'aplicació "TraçaCovid" per tenir informació dels centres. "Aquesta informació es bolca en una pàgina web de difusió de dades obertes per fer el seguiment dels centres educatius de Catalunya", ha recordat Núria Cuenca, secretaria general d'Educació.Cuenca ha explicat que tots els centres de Catalunya estan oberts després d'una setmana i tres dies des de l'inici de curs. Aquesta setmana s'han incorporat els primers grups que van ser confinats al principi de curs -com el cas d'un cicle de vela de Salou o un P-2 d'Igualada. El 91,49% dels centres no tenen cap grup estable confinat, ha remarcat Cuenca, i per això la valoració "és positiva". "Les escoles poden estar fent la funció social, aquest era el nostre objectiu, que les escoles poguessin garantir el dret a l'educació dels infants", ha dit la secretària general, que ha destacat l'esforç dels professionals docents i no docents i ha agraït la "comprensió" de les famílies.El Departament de Salut ha demanat "autoexigència" a les famílies perquè les llars siguin un espai segur com ho són les escoles. Els centres són segurs perquè s'adopten una sèrie de mesures, ha dit Marc Ramentol, secretari general de Salut. En aquest sentit, ha demanat a les famílies que apliquin els mateixos criteris perquè les llars i les trobades fora dels centres també siguin segures. "Hem d'emfatitzar aquesta recomanació", ha dit Ramentol. "Molts dels casos que veurem en infants es contagiaran fora de les escoles. Si ho evitem, les escoles podran continuar fent vida normal", ha dit.Ramentol ha dit que es pot fer "un bon balanç" dels primers dies de retorn a les escoles i els cribratges dels grups estables s'han pogut fer a les escoles. En la primera setmana, s'han fet 16.259 proves PCR en alumnes de 0 a 15, i el grau de positivitat és d'un 6% (970 positius). En edat adulta, és d'un 7,5%. L'OMS ha dit que un percentatge de positivitat per sota del 5% transmet una situació d'estabilitat i control de l'epidèmia. "Catalunya no està aquí, però en el cas concret dels infants ens hi acostem molt", ha dit Ramentol. En aquest sentit, Salut i Educació han demanat a les famílies que no acompanyin els fills que s'han de fer una prova PCR a l'escola, tot i admetre que en casos concrets es mirarà de flexibilitzar aquesta petició.També ha fet referència a la reducció de les quarantenes de 14 a 10 dies amb l'objectiu de millorar-ne el compliment. "El 40% de les persones que fan quarantena per ser contacte estret no la compleixen de manera satisfactòria, és un element a millorar", ha dit. La mesura de reduir la quarantena, doncs, vol fer que la gent la compleixi. "La situaicó epidèmia no és positiva", ha remarcat Ramentol. En aquesta última setmana s'ha vist una tendència a l'alça, però no es pot atribuir a l'obertura dels centres. "Encara és aviat per dir-ho", ha apuntat, però ha admès que hi ha hagut un increment de la taxa de transmissió (per sobre d'1) i el risc de rebrot ha augmentat.El Departament d'Educació ha assegurat que s'estan fent totes les mesures de seguretat per evitar contagis dins de les escoles, i apunta que els positius que hi ha fins ara venen de fora dels centres. Els protocols, ha dit Cuenca, estan funcionant "correctament" i des de la conselleria s'ha traslladat concrecions i aclariments a les escoles i instituts sobre com organitzar els confinaments dels grups estables i l'organització de les proves PCR en aquests grups. "Poder fer les PCR al centre escolar és un element de comoditat i confort per als alumnes. L'objectiu és poder fer totes les PCR en tots els grups estables per detectar positius i tallar les cadenes de contagi", ha detallat Cuenca.A partir d'aquest dijous, el Departament començarà un cribratge a l'escola Puig-agut de Manlleu (Osona) i dimarts vinent un altre a l'escola Barrufet, al barri de Sants de Barcelona; i en dos centres més de l'Hospitalet, l'escola Joaquim Rovira i l'Institut Eduard Fontserè, al barri de la Florida. No es descarten més cribratges en centres d'aquest barri.

