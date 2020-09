Tot el que has de saber sobre «Schitt's Creek», la sèrie que ha triomfat als Emmy

Schitt's Creek s'ha convertit en la sèrie del moment després d'arrasar als Emmy La producció, estrenada el 2015, es va emportar set premis, entre ells els de millor sèrie de comèdia, millor guió i millor direcció.Tenint en compte això no és d'estranyar que aquesta ficció canadenca ja sigui tendència a les plataformes de continguts online.La sèrie se centra en la vida dels Rose, una família de rics que perd tot el que tenia i es veu obligada a renunciar als luxes i a trencar amb la seva rutina. La família decideix començar de nou en una ciutat rural on es troba l'única possessió que els queda, la cala de Schitt, la qual van comprar com un regal de broma durant un aniversari.Tot i que la distribució internacional se li ha encarregat a Netflix, a Espanya els drets pertanyen a Movistar+. Per tant, aquí, només es pot veure en aquesta plataforma.Té 6 temporades i un total de 80 capítols d'uns 22 minuts de durada cada un.

