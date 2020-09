L'oposició critica la gestió de l'epidèmia del govern de Colau

El govern municipal de Barcelona ha fet balanç aqust dimecres al ple de la seva gestió de l'epidèmia de Covid-19. La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha estat l'encarregada de defensar la tasca del consistori i ha assegurat que l'executiu local ha actuat amb "rapidesa" i ha "escoltat" les necessitats de ciutadania i entitats.Un balanç no compartit per l'oposició. Des d'ERC, Montserrat Benedí, ha reiterat la crítica dels republicans a la gestió municipal del sensellarisme, així com a l'"aval" de comuns i PSC a la mesura estatal que pretenia que els Ajuntaments cedissin els seus superàvits al govern espanyol.La mobilitat ha centrat les intervencions de bona part de l'oposició. És el cas de Francina Vila, de JxCat, que ha criticat el govern municipal per "gastar diners en pintura i formigó". Marilén Barceló (Cs) ha lamentat que l'Ajuntament "penalitzi" l'ús del cotxe i la moto a la ciutat, mentre que Josep Bou (PP) considera que els canvis en el model urbanístic i de mobilitat s'ha tirat endavant sense consens i "d'esquenes" als veïns.Per part de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, ha defensat que l'actuació municipal ha estat insuficient per abordar els grans reptes de ciutat. Valls ha assenyalat la restauració, el comerç, el turisme, la cultura i la seguretat.En la seva intervenció final, Tarafa ha assegurat que la situació epidemiològica a la ciutat és "estable" tot i el creixement "moderat" dels contagis de Covid-19.

