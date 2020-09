Què vol dir exactament començar a tramitar els indults als presos polítics?

El govern espanyol ha anunciat aquest matí que la setmana que ve començarà a tramitar les peticions d'indult per als presos polítics. Ho ha anunciat Juan Carlos Campo, ministre de Justícia, a preguntes de la portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés dels Diputats, Laura Borràs. I ho ha fet a pocs dies de la probable inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra. La via de l'indult transita en paral·lel a la reforma del delicte de sedició, que podria beneficiar els presos independentistes. Què vol dir "tramitar" els indults? Com funciona aquest mecanisme?L'indult es tracta d'un perdó, una mesura de gràcia que pot concedir el govern espanyol i que en cap cas pot ser de caràcter general. Així, per exemple, no es podria indultar els nou presos polítics, sinó que s'hauria d'analitzar cada cas de manera individual. A més, l'indult s'ha de demanar: ho pot fer el condemnat -ni els presos ni els seus partits contemplen aquesta opció- però també els seus familiars o qualsevol persona en nom seu, així com el Tribunal Suprem o la Fiscalia.En el cas dels líders de l'1-O, ja hi ha diversos indults demanats. Hi ha diverses peticions d'indult presentades: una és del sindicat UGT per a Dolors Bassa, però també hi ha la de l'advocat Francesc Jufresa per a tots els presos polítics, que es va presentar el desempre de l'any passat, o la dels expresidents del Parlament per a Carme Forcadell. Començar els tràmits no és una concessió del govern espanyol, sinó que és un pas obligatori. Tampoc vol dir ni que es concedeixi l'indult ni que la decisió sigui imminent. Hi ha uns passos previs que cal fer i, de fet, la resolució pot trigar entre quatre i sis mesos. Fonts jurídiques consultades apunten que "si s'hi posen", aquest procediment pot escurçar-se a tres mesos.Un cop presentada la sol·licitud d'indult, la Fiscalia i el tribunal sentenciador -en aquest cas el Suprem- fan informes al respecte que no són vinculants però sí que poden tenir efecte en la decisió que acaba prenent el govern espanyol. La tramitació -un pas obligatori- correspon fer-la al Ministeri de Justícia i s'aprova en consell de ministres mitjançant un Reial Decret que es publica al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).Un indult podria ser total o parcial. El parcial pot consistir en la commutació per la pena per altres de menors mentre que el total suposa l'extinció de la responsabilitat penal del condemnat. El govern espanyol està obligat per llei a remetre semestralment al Congrés dels Diputats un informe sobre la concessió o denegació d'indults. Fonts jurídiques consultades per aquest diari expliquen que, en cas que el govern espanyol el concedís, el pres no podria negar-se a acceptar-lo.La via dels indults transitarà en paral·lel a la reforma del delicte de sedició que també està estudiant la Moncloa i que vol accelerar per aprovar-la al Congrés per la via ràpida abans de finals d'any. El ministre de Justícia també ha defensat al Congrés la reforma del delicte de sedició. Ho ha fet en resposta a la pregunta del diputat del PP Luis Santamaría, que ha afirmat que es tracta, en realitat, d'una "amnistia" als presos, fet que és "una traïció al diàleg" amb els populars "que estan proposant" des del govern espanyol.Campo ha recordat que el dret penal "és una cosa viva" que ha de trobar el "to just" i "és normal que davant una realitat canviant" es reformi. "Hem de parlar també de l’ordre públic", ha dit, i ha recordat que Sánchez ja va dir al debat d'investidura que cal reformar els delictes de rebel·lió i sedició. "En això estem i esperem comptar amb vostès"."Hem de reformar el Codi Penal perquè hi ha un nou ordre a protegir i cal analitzar perquè el nostre dret se separa dels codis penals francès, italià o alemany. Miri les figures i la doctrina i veurà perquè ho hem de fer. I quan portem aquesta llei al Congrés portarà tots els informes pertinents i s’obrirà un ampli debat. Donin suport al debat, al diàleg i a una millor Espanya, perquè en aquest projecte de país és on els volem veure", ha sentenciat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor