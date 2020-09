La Cambra i el Govern sumen estratègies per fer el salt a un «país digital en forma de república»

La Cambra de Barcelona i el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública col·laboraran per impulsar tecnologies avançades i fomentar l'economia digital. El president de la Cambra, Joan Canadell, i el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, han presentat aquest dimecres un acord de col·laboració per desenvolupar projectes relacionats amb la intel·ligència artificial, la ciberseguretat, el New Space, la blockchain, el Pla DonaTIC i el Digital Innovation Hub de Catalunya.El conseller Puigneró ha afirmat que, en el context de la crisi pandèmica, també hi ha bones notícies: aquest 2020 el nombre d'empreses TIC ha crescut més d'un 3% a Catalunya i és un sector que està experimentant cinc anys enrere l'ocupació en l'àmbit TIC ha crescut un 50%. Esmentant l'aprovació per part de la Comissió Europea del projecte de corredor digital mediterrani 5G per desenvolupar un corredor transfronterer on dur a terme proves amb vehicles autònoms i connectats, ha assegurat que que "tindrem abans el corredor digital que el corredor ferroviari".Puigneró ha dit que l'acord és important pel país perquè suposa "passar de fer polítiques digitals a actuar com un país digital". Ha destacat el potencial que impliquen la ciberseguretat, el blockchain i el 5G, "que porta darrera una indústria de serveis digitals que no es pot desaprofitar com a país"."El sector TIC a Catalunya ja no és cosa de quatre informàtics -ha explicat Puigneró- i en aquests moments ja ocupa més gent que tot el sector de l'automoció". El conseller ha subratllat que tots els àmbits de l'economia estan sent impactats pel món digital i que només tiraran endavant les empreses que siguin capaces d'entendre la seva rellevància estratègica. "Només els que es digitalitzin podran afrontar el futur", ha dit, per esdevenir "un país digital en forma de república".Puigneró ha afirmat que el sector digital pesa a Catalunya un 3,9% dins de la seva economia, el que suposa estar en la mitjana europea, i molt per davant de l'estat espanyol, on suposa el 3,2%. Però encara s'està lluny de països com Finlàndia o Estònia, països on el sector digital suposa més del 7%. "Si no som un país digital, no serem un país social", ha assegurat el conseller de Polítiques Digitals.La Llotja de Mar ha acollit l'acte de presentació del conveni, que fixa actuacions conjuntes en àmbits com el New Space, la ciberseguretat i la intel·ligència artificial en matèria de sensibilització, dinamització de l'ecosistema local o elaboració d’estratègi. El conveni també preveu una col·laboració en el marc del Digital Innovation Hub per a la posada en marxa d'un ecosistema català d'innovació que faciliti a les empreses i les institucions l'accés a suport especialitzat, eines digitals i finançament per dur a terme la transformació digital del seu negoci. En concret, es contemplen accions com campanyes de difusió i sensibilització sobre digitalització, assessorament a pimes i autònoms i la creació de xarxes d’empreses i coneixement.La Cambra i el Departament treballaran plegats en el desplegament dels eixos d'actuació del Pla DonaTIC, amb l'objectiu de promoure l'accés de les dones a les TIC, fomentar-ne l'emprenedoria i potenciar la seva participació en espais de decisió.L'acord també inclou el desenvolupament de la tecnologia blockchain i les Distributed Ledger Technologies (DLT), que permeten impulsar l'ecosistema empresarial i la generació de nous models de negoci associats a aquests àmbits. Dins d'aquesta estratègia, la Cambra crearà el Centre Blockchain de Catalunya, amb la missió de promoure l'adopció d'actius digitals i tecnologies descentralitzades (DLT) al territori, i convertir Catalunya en referent per a l'atracció d'empreses i talent en aquest sector.El Centre estarà liderat per Quirze Salomó i es basarà en cinc iniciatives estratègiques: la difusió, amb una aposta per les conferències internacionals, com la segona edició del congrés Democracy4all (D4A), prevista pels dies 6 i 7 d'octubre; la recerca, amb un Centre Blockchain de Catalunya que farà de pont entre la recerca acadèmica i la indústria; el desenvolupament de l'ecosistema, promovent la inversió en startups del sector; la defensa de la neutralitat de la tecnologia i privacitat de les dades, i la consultoria.Quirze Salomó, responsable del Centre Blockchain, ha valorat la importància dels nous paradigmes digitals, que poden permetre "la realització de moltes utopies", en un món que no reprodueixi algunes realitats del món físic i que haurà de ser més democràtic i descentralitzat.

