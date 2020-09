La Mercè d'Estrella Damm no falla malgrat la pandèmia

Mesures de seguretat i concerts amb streaming



Seguint les mesures de contenció de transmissió de la Covid-19, l’aforament als concerts estarà limitat i, per poder accedir-hi, caldrà presentar una invitació gratuïta que prèviament s’ha hagut de descarregar a barcelona.cat/lamerce. Unes invitacions a concerts, algunes de les quals es van exhaurir en poques hores des que es va activar el web.



No obstant, tots aquells que no van poder aconseguir una invitació per assistir-hi presencialment, des de les xarxes socials d’Estrella Damm s’està duent a terme un sorteig d’entrades pels concerts del Parc del Fòrum, i des de betevé i BcnCultura es podran seguir alguns dels concerts en streaming.