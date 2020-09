​Vic estrenarà la projecció d'un documental sobre l'operació Judes

🔴 EL 23 de setembre de 2019, de matinada, 9 persones van ser detingudes en un operatiu que pretenia sembrar el terror a tota la ciutadania dels nostres pobles i ciutats



Era la data escollida per l'operació Judes#dematinada23s#absoluciódetingudes23s pic.twitter.com/206flcv3Pn — Detingudes23S (@Detingudes23S) September 23, 2020

Aquest dimecres, 23 de setembre, fa exactament un any que nou persones van ser detingudes en l'Operació Judes . La Guàrdia Civil va irrompre de matinada a casa dels nou membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR).Actualment la instrucció segueix oberta i ja hi ha 13 persones investigades per l'Audiència Nacional. Tot i que la investigació posava els focus els comitès com a "organització criminal", un any després encara no s'ha pogut acreditar l'existència d'explosius ni de plans per atemptar contra objectius concrets. Set dels acusats van passar entre tres i quatre mesos a la presó.Aquest dissabte, Vic acollirà l'estrena de la projecció De matinada, un documental que parla sobre la maquinària repressiva de l'estat espanyol davant l'independentisme i qualsevol forma de dissidència. La primera projecció serà a dos quarts de 7 del vespre a la Bassa del Hermanos. Es comptarà amb la intervenció dels encausats i Alerta Solidària.

