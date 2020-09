Rescaten una conductora beguda, suspesa a l'aire i a punt de precipitar-se al buit

Així va quedar el vehicle sinistrat. Foto: Europa Press

La Guàrdia Civil ha rescatat a Godelleta, a la comarca valenciana de la Foia de Bunyol, una conductora èbria que estava atrapada en un vehicle accidentat i amb perill de precipitar-se al buit, en quedar suspesa a l'aire després de sortir de la carretera.El sinistre va tenir lloc a les 2.15 hores d'aquest dilluns, en un camí rural proper a la CV-424. La dona va quedar atrapada en el cotxe entre un arbre i un mur de contenció, segons informa l'institut armat en un comunicat.El vehicle va sortir pel marge dret i va quedar enganxat a la part del darrera amb la tanca de protecció que delimita la calçada amb un penya-segat. Encara a dins, la conductora patia un greu perill d’estimbar-se en no poder sortir.En rebre l'avís, els efectius de trànsit van arribar fins al cotxe a peu per una zona molt escarpada i amb una vegetació mot densa de canyes i bardisses, i fins i tot van haver de travessar un rierol.Com que el trajecte fins a la carretera era complicat, un agent va transportar la dona sobre la seva espatlla i la va portar a un lloc segur, on va rebre atenció sanitària per les lesions.Un cop atesa, la conductora va donar positiu a la prova d'alcoholèmia.

