El conductor de l'autocar de l'accident de Freginals, a un pas del judici

Un rams de flors a la tanca de l'autopista AP-7 i el poble de Freginals al fons. Foto: ACN

El cas de l'accident de Freginals, al Montsià, que va deixar 13 persones mortes i 36 de ferides de diversa gravetat, es troba a un pas d'arribar al judici oral. La titular del jutjat número 3 d'Amposta ha conclòs les diligències i ha ordenat l'obertura del procediment abreujat, previ a la possible presentació de càrrecs contra el conductor del vehicle per part de les acusacions particulars i Fiscalia.En la interlocutòria, a la qual ha tingut accés l'ACN, la jutgessa considera que l'únic investigat en la causa hauria pogut incórrer en 13 suposats delictes d'homicidi per imprudència greu així com delictes de lesions també per imprudència greu. Reitera que la somnolència o una distracció del xofer haurien causat el sinistre.La jutgessa es basa, principalment, en l'informe elaborat pels Mossos d'Esquadra sobre els motius que explicarien la bolcada de l'autocar en el punt quilomètric 333 de l'autopista AP-7, la matinada del 20 de març de 2016. El vehicle traslladava de tornada a Barcelona un grup d'estudiants d'Erasmus que havia anat a visitar les falles de València.Recorda la interlocutòria que en el moment del sinistre circulava a 100 km/h i es va anar desplaçant progressivament cap al marge dret de la via. El conductor hauria intentat reincorporar-se girant a l'esquerra i, posteriorment, frenant de forma enèrgica per evitar creuar la mitjana de l'autopista. Això no va evitar que sortí i acabés bolcant al sentit contrari. Un turisme que circulava en sentit sud va acabar col·lidint contra l'autocar i també va bolcar.Tot plegat, apunta el relat de la jutgessa, l'accident s'hauria produït per somnolència o una distracció del conductor investigat. Afegeix que Inspecció de Treball ja va obrir procediment sancionador contra Autocares Alejandro Tours, per la qual treballava, per incomplir la normativa. Descarta que trucades efectuades o rebudes pel conductor, així com les condicions climatològiques, contribuïssin a l'accident.Per contra, a banda de la possible execució incorrecta o d'una maniobra inadequada, remarca la son o cansament del xofer, segons les declaracions dels testimonis sobre la conducció dels deu minuts previs a l'accident, com la principal causa.Amb la interlocutòria d'obertura del procediment abreujat es tanca una investigació que s'ha allargat durant pràcticament quatre anys i mig. La causa va ser arxivada en tres ocasions per part de diferents instructors que han passat el jutjat número 3 d'Amposta. Els recursos de les acusacions particulars i Fiscalia han permès que el procediment segueix endavant, especialment, després que a finals d'octubre l'Audiència de Tarragona decidís reobrir el cas i ordenar a la jutge que iniciés el procediment abreujat.L'advocat d'un dels ocupants de turisme contra el qual va topar l'autocar, Joaquim Fible, ha celebrat que el darrer canvi d'instructor, amb l'arribada d'una nova jutge substituta al jutjat número 3 d'Amposta, hagi "impulsat definitivament" la interlocutòria del procediment abreujat previ al judici oral. "Ho estàvem esperant des de fa molt de temps, han passat quatre anys i en dos anys s'hauria pogut solucionar", ha lamentat el lletrat.Fibla ha valorat "molt positivament" que la jutgessa qualifiqui "d'imprudència molt greu" que el xofer continués el viatge amb símptomes de cansament. "Era coneixedor que s'estava adormint i és on hi ha la negligència com a conductor professional. Havia d'haver pres mesures, tenia l'obligació de parar i descansar o demanar que el rellevi un company i acabi de fer el viatge", ha assenyalat l'advocat. També ha apuntat a la responsabilitat subsidiària de l'empresa dels autocars per no haver pres mesures com incorporar "un conductor de reserva per un viatge llarg".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor