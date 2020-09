El Govern acorda construir d'urgència dos edificis a Can Ruti i Bellvitge

El Consell Executiu de la Generalitat ha aprovat l'execució immediata dels projectes de construcció dels nous edificis polivalents vinculats a l'Hospital de Bellvitge, a L'Hospitalet de Llobregat, i a l'Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti), a Badalona.Aquestes edificacions, que es faran amb procediments industrialitzats, tindran com a primer objectiu prestar amb la màxima urgència el servei d'assistència sanitària en el marc de la gestió de la crisi per Covid-19, i els dos projectes sumaran 216 nous llits d'UCI.A Can Ruti, la instal·lació se situarà en el pati pavimentat, en el sud de l'edifici principal, i a Bellvitge, s'emplaçarà dins del Campus de Ciències de la Salut. La Comissió d'Urbanisme de Catalunya va avalar la setmana passada la construcció dels dos edificis polivalents.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor