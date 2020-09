La vaga dels MIR s'allarga cinc dies més: «Les autoritats no poden fugir d'aquest problema»

Els manifestants, avui a la Rambla Lluís Companys en confluència amb la plaça Imperial Tàrraco. Foto: Josep M. Llauradó

Els metges interns residents (MIR) dels hospitals i centres d'atenció primària de Catalunya mantindran la vaga cinc dies més. La crida a aturar-se es va fer el passat diumenge per reclamar millores laborals, millores formatives i denunciar unes condicions "precàries".En un comunicat asseguren que la manca de voluntat per a la negociació de l'administració "els fa allargar la vaga de dilluns a divendres per demostrar a les autoritats que d'aquest problema no se'n pot fugir"Els metges residents denuncien unes condicions "precàries" que s'han "agreujat" amb la crisi de la covid-19 i reclamen millores en tres blocs, formació, condicions laborals i retribucions. Pel que fa al primer bloc, demanen que se'ls garanteixi que el 15% de la jornada ordinària es destina a la formació i que es reservin 10 dies anuals com a mínim per participar en actes formatius. En aquest sentit, recorden que la prioritat del sistema MIR és la formació especialitzada dels facultatius i no la dotació de personal als centres de salut. També exigeixen una correcta supervisió de la seva feina i garantir les rotacions.En l'àmbit laboral, els residents demanen que la jornada ordinària sigui de 35 hores setmanals, com a la resta de l'estat espanyol, i un màxim de 48 hores de treball setmanal entre la jornada ordinària i les guàrdies. També, que després d'una jornada, algunes de 24 hores, es compleixin les 12 hores de descans mínim ininterromput, així com les 36 hores continuades de descans setmanal, tal com recull la legislació vigent.Quant al tercer bloc de reivindicacions, els MIR exigeixen un increment salarial tant en la jornada ordinària , d'uns 16.000 euros bruts anuals en el cas dels residents de primer any, com de les guàrdies. També demanen que les retribucions incloguin diferents complements i plusos salarials, com el de nocturnitat. "Som conscients que estem en formació, però som personal que tenim la carrera de Medicina, hem aprovat una oposició llarga i dura com és el MIR i estem fent entre quatre i cinc anys de formació especialitzada. I la realitat és que som mileuristes", va advertir Mayer en una roda de premsa la setmana passada per anunciar la vaga.Després de la reunió d'aquest divendres en el tràmit de mediació, el sindicat i els representants del col·lectiu MIR que integren el comitè de vaga van qualificar d'"insuficients" i "inconcretes" les mesures plantejades per l'ICS i les patronals i consideren que "no donen resposta a les demandes principals que han donat lloc a la convocatòria de vaga".Segons els convocants de la vaga, el document aportat per l'ICS i les patronals planteja la creació d'una comissió de seguiment dels programes de formació sanitària especialitzada, sense recollir de forma explícita cap de les reivindicacions, i un increment del 5% de la retribució base en un període de dos anys, sense incloure altres millores relacionades amb les guàrdies i complements salarials. Les entitats també haurien parlat de complir la jornada i els descansos legalment establerts i, per al sindicat, l'únic que significa això és que n'assumeixen l'"actual incompliment". El comitè de vaga assegura que està disposat a negociar abans i durant l'aturada per trobar solucions.El comitè de vaga està preparant diverses mobilitzacions. La protesta central prevista serà una concentració davant del Departament de Salut aquest dilluns.A Barcelona, també es concentraran davant de l'ICS dimarts i a la plaça de Sant Jaume, dimecres. A Tarragona, hi ha previstes concentracions als hospitals Joan XXIII i Santa Tecla els tres dies i a l'Hospital Sant Joan de Reus dimarts i dimecres, segons les informacions publicades a les xarxes socials.A Girona, tenen prevista una protesta davant de la delegació del Departament de Salut dimarts i concentracions als hospitals Josep Trueta i Santa Caterina dimarts i dimecres. A Lleida, es concentraran davant de l'Arnau de Vilanova dimarts i dimecres.El Departament de Treball ha decretat serveis mínims de manera que es garanteixi el funcionament normal del servei d'urgències; de les unitats especials d'urgència vital com són les UCI, coronàries, d'hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia; de l'activitat quirúrgica inajornable i garantir el dret de tot pacient a ser atès mentre estigui ingressat. En els centres d'assistència extrahospitalària i primària, s'ha de garantir el normal funcionament de l'assistència urgent. Segons el document de Treball, la direcció dels centres sanitaris ha de determinar el personal estrictament necessari per al funcionament dels serveis mínims.Tot i que era previsible que Treball decretaria serveis mínims, el comitè de vaga ho critica i argumenta que els MIR són personal formatiu i no estructural i que per tant, no n'hi hauria d'haver.En declaracions a l'ACN enregistrades aquest dijous, el portaveu del comitè i resident de tercer any creu que la vaga podria tenir un seguiment molt ampli. "Als professionals sanitaris en general i, concretament, als metges, ens costa fer vaga perquè sabem quines repercussions té en el sistema, però amb els residents molt enfadats i unes condicions que no podem suportar més, els inputs que ens arriben és d'una mobilització que podria ser massiva", afirma.

