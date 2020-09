El PDECat demana tenir representant propi a les reunions per consensuar una resposta a la inhabilitació de Torra

El PDECat vol tenir un representant propi en les reunions per consensuar una resposta a la possible inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra. Així ho han demanat a l'ANC, que dissabte va proposar fer una reunió "d'alt nivell", segons ha avançat el diari Ara i han confirmat a l'ACN fonts del PDECat.Segons la formació, els acords "només representaran tot l'independentisme" si s'inclou un membre del PDeCAT a les trobades. Així, la formació busca ara diferenciar-se de JxCat en les reunions sobiranistes en un pas més del trencament entre Junts i el partit liderat per David Bonvehí.

