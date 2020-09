El Govern declara la cultura bé essencial

En roda de premsa, Budó ha destacat que s'ha fet aquest acord que "declara la cultura com un bé essencial i ara s'ha d'anar desgranant i desenvolupant de quina manera això es tradueix. Aquest acord el prenem en el marc de la pandèmia i en un marc de la no pandèmia pensant en un futur amb la cultura com un bé essencial".L'executiu ha remarcat que la situació excepcional de pandèmia mundial que ha provocat la covid-19, especialment durant el temps de confinament i de limitacions de la mobilitat, "ha fet evident que la cultura i les seves expressions han estat fonamentals per poder afrontar les situacions d’aïllament de les persones". I a la vegada, s’ha constatat que "la cultura esdevenia un bé essencial també per interconnectar-nos entre les persones podent compartir emocions, formació i, en definitiva, vinculant a cadascuna de les persones en el conjunt de la nostra societat".Budó ha ressaltat que els efectes de la covid-19 han obligat a establir limitacions a la circulació de les persones per evitar la propagació del virus i que aquestes mesures restrictives han tingut un impacte econòmic especialment significatiu en el sector cultural, que "ha vist paralitzada durant mesos la seva activitat, amb una represa encara molt limitada, tot i que progressiva, per garantir la seguretat i salut de les persones".En aquest context, l'executiu ha acordat declarar la cultura com a "bé essencial per al desenvolupament integral de la personalitat individual i col·lectiva, que, sense perjudici d’altres drets, cal preservar i fomentar".La mesura "protegeix" la cultura "de possibles restriccions", ha remarcat Budó. Tot i això, ha apuntat que dependrà del grau de la pandèmia que hi hagi. "Si calgués fer confinament, probablement no podríem anar al cinema, ni al teatre, ni a cap concert. Això dependrà del grau de gestió de la crisi i les mesures".Budó ha destacat que s'ha fet aquest acord que "declara la cultura com un bé essencial i ara s'ha d'anar desgranant i desenvolupant de quina manera això es tradueix. Aquest acord el prenem en el marc de la pandèmia i en un marc de la no pandèmia pensant en un futur amb la cultura com un bé essencial".Budó ha replicat algunes de les crítiques que s'han escoltat aquest dimarts des d'ADETCA a la "lletra petita" de l'increment de l'aforament al 70% en equipaments culturals i cinemes a Barcelona i a 18 municipis més. La seva presidenta, Isabel Vidal, ha concedit que es va "pel bon camí" però ha alertat sobre la "lletra petita" de la nova normativa, en el sentit que inclou limitacions de públic absolut que afecten els grans espais escènics, i també ha exigit que els nous aforaments siguin vàlids per tota Catalunya i no només per algunes àrees."En aquests moments estem en una pandèmia i això ho han d'entendre tots els sectors", ha contestat Budó. "Nosaltres estem duent a terme les mesures que entenem que poden ajudar a tots els sectors afectats".Pel que fa l'increment recent de l'aforament al 70%, ha dit que "s'ha pres en tots aquells municipis que estan sota una resolució amb unes restriccions diferents a la resta del país pel que fa la covid. Com que tots aquests municipis que estan sota resolució tenien unes restriccions més dures que altres zones del territori, és en aquests municipis on s'ha pres la decisió d'incrementar l'aforament del 50 al 70%. La resta del país, l'assistència a les activitats culturals no està regulada per aforament, sinó per distància".