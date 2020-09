Reduir en mig milió els trajectes en vehicle privat: l'objectiu de Barcelona per al 2024

L'objectiu del pla és arribar al 82% de la mobilitat sostenible a la ciutat, és a dir, que el vehicle privat només ocupi un 18% i la majoria de trajectes es facin amb transport públic, a peu i en bicicleta. Actualment la mobilitat sostenible és un 72% del total. "No podem esperar més", ha indicat la tinenta d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, en una trobada amb periodistes abans de la sessió plenària del Pacte per la Mobilitat."Cal actuar més i millor i garantir que la ciutat s'adapta a la nova mobilitat i evita la vella contaminació", ha conclòs. A més, Sanz ha defensat que tots els serveis associats a la mobilitat són "un lloc de creació d'ocupació brutal" i ha destacat que cal reindustrialització orientada a la mobilitat "sostenible": "Cada vegada que fem infraestructura, canviem els carrers...tot això genera ocupació".Així, en l'escenari ideal proposat pel govern d'Ada Colau per al 2024 el transport públic continuaria sent el mitjà més utilitzat per desplaçar-se però passaria de significar el 37% dels desplaçaments a actual a ser el 41%; seguit d'anar a peu, del 34 al 35%; amb vehicle privat, del 26 al 18%; i amb bici, del 2 al 5%.Amb tot, la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, ha matisat en la mateixa sessió tècnica per a la premsa que el pla és un paper inicial "que marca les bases" i que no anirà a aprovació fins que hi hagi "un mínim consens". "És un pla ambiciós", ha reconegut.Per tal d'aconseguir aquests reequilibris en el repartiment de la mobilitat a Barcelona, es proposen diverses actuacions en cada àmbit. Per als vianants, per exemple, es planteja la construcció de 32 quilòmetres més de carrers o fer 100% accessibles les voreres eliminant obstacles que destorbin el pas.Alarcón ha explicat que quan parlen d'obstacles parlen d'eliminar pals d'electricitat o telefonia de les voreres, igual que treure motos, bicicletes o patinets, per facilitar el pas del vianant. Els pals, ha assegurat, estan presents en zones com Horta-Guinardó o Montbau, i molesten per caminar en voreres estretes.A més, es vol promoure la mobilitat vertical amb la instal·lació d'escales mecàniques i ascensors en carrers amb desnivells. "Si volem que la gent camini hem de facilitar-los el caminar", ha afirmat la regidora.En l’àmbit del transport públic el pla preveu l'extensió dels carrils-bus de connexió a l'àmbit metropolità; la construcció d'estacions intermodals de bus i ferroviàries (Sants i la Sagrera); la construcció de 70 nous quilòmetres de carrils bus; l'extensió del bus a la demanda i assolir "la màxima accessibilitat, comoditat i seguretat al metro".Entre les mesures per reduir l'ús del vehicle privat hi ha consolidar la Zona de Baixes Emissions i obrir el debat sobre altres propostes que contribueixin a reduir les emissions, com ara el peatge urbà o "altres maneres". També regular el 90% de l'aparcament en superfície -actualment ho està el 56%- i instaurar a tota la ciutat la velocitat 30km/h exceptuant grans vies de connectivitat. La mesura, ja implantada en moltes vies, ha dit Sanz, ha vingut "per quedar-se i expandir-se per tot Barcelona".