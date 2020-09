Una tromba d'aigua inunda carrers, arrossega cotxes i obliga a tallar la C-17 a la Garriga

⛈️ Una forta tempesta inunda alguns carrers de #lagarriga



☔ L'aigua ha arribat a cobrir diversos dits d'alçada



(🎥 @Juditfzb) pic.twitter.com/0Fcm5LTtAz — infovalles (@infovalles_votv) September 22, 2020

Una intensa tempesta a #laGarriga, acompanyada de vent i calamarsa ha deixat entre 80 i 150 l/m². La tempesta ha provocat inundacions i desperfectes a carrers i habitatges. Molta precaució #VallèsOriental #INUNCAT pic.twitter.com/zMAyKHJIii — Ajunt. la Garriga 🎗 (@ajlagarriga) September 22, 2020

La Garriga ha viscut aquest dimarts a la tarda un aiguat històric que, en poc més d'una hora, ha deixat entre 80 i 150 litres per metre quadrat, una xifra que ha provocat que alguns carrers semblessin autèntics rius i que els cotxes que estaven circulant tinguessin dificultats per continuar els seus trajectes. A més, com es pot veure a les nombroses imatges que els usuaris han penjat a les xarxes socials, la tempesta ha anat acompanyada de vent i calamarsa.L'aiguat ha provocat nombroses inundacions i desperfectes a cases i habitatges, i els garriguencs han hagut de treure l’aigua que ha entrat a molts baixos. L’escola Pinetons, per la seva banda, ha tornat a patir l’entrada de l’aigua.Pel que fa a les vies de comunicació, s’ha hagut de tallar la circulació a la carretera Nova per l’aigua que s’hi ha acumulat, i que els bombers han hagut de retirar. S’ha interromput la circulació de la R3, i la C-17 ha estat totalment tallada en tots dos sentits entre les 16.45 i les 17.25 hores, segons el Servei Català de Trànsit.

