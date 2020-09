Mor el pare de Jordi Turull

Avui hem rebut la trista notícia que ha mort en Mingo, pare d'en @jorditurull.



Des de l'executiva comarcal del Partit Demòcrata del Vallès Oriental, volem fer arribar el nostre condol més sincer per la trista pèrdua del Mingo. pic.twitter.com/VisVyokqBl — Junts per Catalunya Vallès Oriental (@JxCVOriental) September 22, 2020

Domènec Turull, el pare de l'exconseller Jordi Turull, ha mort aquest dimarts als 80 anys després d'una llarga malaltia. El seu fill, empresonat des de fa quasi tres anys al centre penitenciari de Lledoners, ha pogut sortir per assistir a l'enterrament del seu pare. En una entrevista de l'any passat al programa, de Rac1, Mingo Turull i la seva esposa, Dolors Negre, van explicar com es vivia el fet de tenir el fill empresonat. "Tenir un fill a la presó és com estar de dol: tot t'hi fa pensar", comentaven l'abril de l'any passat a preguntes del periodista Albert Om.En l'entrevista a Islàndia, els pares de Turull lamentaven la situació de presó del fill. "La nostra il·lusió per viure és veure en Jordi sortir de la presó. Som conscients que segons com vagi... Tenim una edat, i de salut no en tenim gaire", lamentaven els pares. Des de fa unes setmanes, Turull es troba pràcticament en règim d'aïllament a la presó després que la jutge li suspengués el tercer grau. "M'agradaria que quan surtin de la presó, encara que nosaltres no hi siguem, siguin feliços. Que visquin sense rancor, que la vida és molt maca", deien en Mingo i la Dolors.La xarxa s'ha omplert de mostres de suport per a l'exconseller. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha traslladat el seu condol a tota la família. "Que sempre us acompanyi el seu record", ha dit Torra. El president del Parlament, Roger Torrent, també s'ha sumat a les mostres de solidaritat i ha enviat una abraçada a la mare de Turull i a la resta de família. El vicepresident, Pere Aragonès, i més consellers del Govern també han enviat escalf a la família Turull. L'expresident a l'exili, Carles Puigdemont, ha traslladat el seu escalf a Turull i la seva família. "El record i l'esperit no moren mai", ha dit Puigdemont. Oriol Junqueras també ha enviat una abraçada a la família i Joaquim Forn ha volgut donar suport també a qui fou portaveu del govern de la passada legislatura.

