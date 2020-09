Els adolescents catalans comencen a veure pornografia als 12 anys

Els adolescents catalans veuen pornografia per primera vegada als 12 anys i dels que en consumeixen (62,2%), 7 de cada 10 (el 72,8%) ho han fet en els últims 30 dies. El consum freqüent és superior entre nois (79%) que entre noies (56,8 %), es produeix en la intimitat (95,2%) i se centra en continguts gratuïts online. Així es desprèn de l'informe (Des)informació sexual: pornografia i adolescència que Save the Children ha elaborat i que podeu consultar íntegre al final d'aquest article.Segons aquest estudi, les relacions en grup entre companys són clau en la iniciació al consum de pornografia, posteriorment es busca de manera intencional per resoldre dubtes i continuen visualitzant-la per satisfer el desig sexual. En aquest sentit, el desig sexual adolescent es va construint sobre uns fonaments "irreals, violents i desiguals", indica l'informe.De fet, per al 30,9% dels i les adolescents, la pornografia és l'únic recurs per aprendre sobre sexualitat i gairebé la meitat dels enquestats troba a faltar tenir més informació sobre qüestions afectives i sexuals.L'estudi també revela que el 54,6% dels adolescents, principalment els nois, creu que la pornografia dóna idees per a les seves pròpies experiències sexuals, i el 46,5% dels quals ha vist contingut pornogràfic ha portat alguna escena a la pràctica.Save the Children considera especialment preocupant que, "quan intenten imitar el que veuen, no sempre sol·liciten consentiment previ a la seva parella". Un 8,5 % ho ha fet sense el consentiment explícit de la seva parella i sense que a aquesta li hagi semblat bé."Sense una educació afectiva i sexual inclosa al currículum escolar i davant un món tecnològic ple de possibilitats, la pornografia s'ha convertit en professora i consultori de sexualitat per als adolescents. El perill no és que vegin pornografia, sinó que el seu desig sexual s'està construint sobre uns fonaments irreals, violents i desiguals i creient que el seu consentiment, els desitjos i preferències, o les de la resta, no tenen perquè ser tinguts en consideració", assegura Emilie Rivas, responsable de Polítiques d'Infància de Save the Children a Catalunya.L'informe constata importants diferències entre gèneres. Així, mentre que el 86,3% dels nois afirma haver vist pornografia alguna vegada a la seva vida, aquest percentatge descendeix al 38,1% en el cas de les noies. En el cas dels nois el primer accés respon a una recerca activa o una espècie de ritual d'iniciació. Les noies, en canvi, troben el contingut de manera molt més accidental, i estan més exposades a rebre'l de persones desconegudes. Mentre ells ho consumeixen per satisfer "necessitats instintives", les adolescents ho fan per aprendre què s'espera d'elles, indica l'estudi.L'estudi ha preguntat als adolescents si detecten violència, desigualtat i pràctiques de risc en el que veuen. Un 49,4 %, gairebé la meitat de la mostra a Catalunya, és conscient de les diferències entre les seves pròpies relacions i les que apareixen en la pornografia. No obstant això, aproximadament un quart no distingeix entre la pornografia i les seves pràctiques pròpies.Pel que fa a les escenes violentes, l'àmplia majoria (81,9 %) reconeix que els continguts pornogràfics a vegades són violents, i les noies (74 %) ho perceben més així que els nois (69,3 %). Destaca, a més, el fet que elles dubten més respecte de si contenen continguts violents o no, el que pot estar relacionat amb un menor consum. La majoria de persones de gènere no binari hi reconeixen la violència.6 de cada 10 adolescents catalans (67,5%) creuen que normalment la pornografia no és igualitària, però el triple de nois (21,1%) que de noies (7,5%) opina que sí que ho és. Pràcticament el total d'adolescents amb gènere no binari reconeix la desigualtat de rols en els vídeos. La majoria (57,7 %) d'adolescents que consumeix pornografia més sovint responen que prefereix aquells continguts en els quals no hi ha una jerarquia de poder.L'organització ha estudiat com es trasllada tot això a la realitat i sobre aquest tema ha trobat que gairebé la meitat de la població adolescent (el 47,1%) no utilitza sempre mètodes de protecció i el 16,5% no ho fa mai o gairebé mai. Així mateix, el 15% dels qui han vist pornografia ha entrat en contacte, almenys una vegada, amb una persona desconeguda amb finalitats sexuals a través d'Internet.

Estudi de Save the Children sobre la pornografia i l'adolescència a Catalunya. by naciodigital on Scribd

