El millor hotel del món només val 40 euros i té menys de cinc estrelles

Un oasi elegant , tranquil , ecològic i luxós. Un servei amable i servicial però discret. Viroth s no és només un espai ideal per veure temples enlluernadors, sinó una destinació per si mateix", sentencien des del certamen de premis de TripAdvisor.

No és de luxe, ni de cinc estrelles ni de cap cadena multimilionària. El millor hotel del món té un preu de quaranta euros la nit, és de quatre estrelles i està situat a l'altra punta del globus, a Cambodja. El nou millor establiment del planeta ha estat escollit a les desenes de milers de vots del portal TripAdvisor en el seu certamen anual de premis, el Traveler's Choice Awards.L'hotel Viroth està situat a Siemp Reap, una zona balneària a la zona nord-oest del país, a pocs quilòmetres de la frontera amb Tailàndia. Ha estat escollit el millor del món gràcies a la seva qualitat en relació amb el preu, al tracte amb els clients i a les seves condicions immillorables en una de les zones del món més desfavorides.Ha aconseguit la millor puntuació possible dins del portal. Les habitacions no són gaire grans, ocupen entre 35 i 50 metres quadrats, però tot el paquet de prestacions que ofereix el Viroth és realment assequible a una altíssima qualitat.

