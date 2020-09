El Govern i els agents socials discrepen sobre com resoldre la conciliació de les famílies

La reunió entre el Govern, patronal i sindicats per "trobar una solució" per als pares amb fills en quarantena preventiva ha acabat sense acord. La Generalitat pressiona perquè l'Estat reguli la incapacitat retribuïda a través d'una baixa mèdica temporal de la Seguretat Social, mentre que CCOO i UGT volen que el Govern de la Generalitat s'avanci i creï una prestació per a tots els progenitors catalans afectats."Abans que el tema es resolgui a nivell estatal, que pot tardar setmanes, hem reclamat a la Generalitat impulsar una prestació directa i amb recursos propis. Desgraciadament no hem rebut la millor resposta i estem una mica decebuts", ha afirmat el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.La trobada, convocada i presidida pel president Quim Torra, ha estat una "decepció", segons han expressat els representants sindicals. Asseguren que la Generalitat només es planteja garantir una prestació amb els seus propis recursos en cas de famílies en situació de vulnerabilitat.Pacheco ha explicat que han demanat a la Generalitat abordar la problemàtica amb competències pròpies i no només esperar a la modificació en el marc de les baixes laborals de la Seguretat Social. Així mateix, ha recordat que segueixen exigint a Govern que resolgui "d'una vegada per totes" la modificació normativa per poder donar la cobertura per a aquests casos de quarantena mitjançant una baixa laboral.Per la seva banda, Ros ha defensat que plantejar en el marc de la taula de diàleg social que hi hagués una cobertura econòmica mentre no hi hagi la cobertura legislativa per part de l'Estat és una qüestió "absolutament raonable", i ha lamentat que es contempli aquesta proposta només en el marc de la vulnerabilitat.El president de Pimec, Josep González, ha explicat que la petició de modificació normativa per poder donar cobertura a través de la Seguretat Social a les persones que hagin d'estar a casa per casos d'infecció o quarantena dels fills "ha avançat relativament poc perquè s'han posat damunt de la taula altres derivades que no estaven consensuades".El president de Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, ha recordat que des de la patronal ja estaven d'acord amb què els pares que hagin de fer quarantena rebessin una prestació a través d'una incapacitat laboral transitòria per la Seguretat Social."Dic clarament que estem totalment a favor en el posicionament de la Generalitat en el sentit que efectivament la prestació pugui ser a càrrec de la Seguretat Social i que totes les persones no perdin part del seu salari", ha assegurat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor