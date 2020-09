WhatsApp permetrà enviar imatges que s'autodestrueixin

: quan l'eina estigui disponible , apareixerà una icona d'un número 1 envoltat d'un cercle , pas posterior a haver seleccionat una imatge per a ser enviada . Si es prem, la fotografia tindrà caducitat ( no es podrà triar el temps que passa fins que desapareix ) i també desapareixerà de xat .

Whatsapp no s'atura a l'hora de millorar el seu servei de missatgeria ni les funcionalitats de la seva aplicació. L'empresa, que forma part de Facebook, implementarà una nova funció en els pròxims mesos: imatges que s'autodestrueixen, ja que s'esborraran un cop hagin estat obertes. No serà com els stories d'Instagram, ja que Whatsapp ja té una funció similar amb els estats.Segons informa el portal especialitzat WABetaInfo, l'app de missatgeria inclourà els GIFs en aquesta nova funcionalitat, que durà per nom -de manera provisional- Expiring Media. Tot i això, encara no se sap si aquest nou funcionament també serà aplicable als vídeos que es passin pels xats.El seu ús és molt senzill, dins de qualsevol xat individual o de grup

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor