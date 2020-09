Salut proposa que les trobades es limitin a un màxim de 6 persones

El Departament de Salut proposarà al Govern limitar les trobades a un màxim de sis persones tant en l'àmbit públic com el privat i a tot Catalunya. Fins ara les reunions podien ser de 10 persones i ara, si aquesta proposta s'accepta al Procicat, seria de sis. La mesura s'adopta arran de la situació de l'epidèmia, que ha empitjorat en els últims dies a Catalunya. "Hem de posar molt el focus a la situació epidemiològica", ha dit el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Des del Departament confien que funcionarà, però Argimon ha remarcat que si la mesura no funciona es retirarà. La proposta es portarà a la reunió del Procicat de demà o, a tot estirar, de divendres. De cara al pont de la Mercè, el doctor ha demanat una "mobilitat responsable". "Hem de pensar si és estrictament necessari", ha dit. "Si és possible, hem d'evitar la mobilitat", ha afegit.Argimon ha detallat la reducció de les quarantenes de 14 a 10 dies. No hi ha una opinió unànime en aquest sentit entre els experts. "El més segur són 14 dies, en això hi ha consens", ha dit el doctor, però ha recordat que cal posar en una balança el que s'aconsegueix reduint la quarantena i el que es perd. Argimon ha dit que des del Departament pressuposen un risc d'un 1% (11 persones, de 1.000, per exemple) que no es detectarien. "És molt important que del dia 10 al 14 tothom estigui molt atent a la simptomatologia", ha remarcat el doctor. Amb la reducció de la quarantena, s'espera que es millori el compliment de les quarantenes. "Haurem de monitorar com va aquest compliment", ha detallat. La reducció de les quarantenes començarà la setmana vinent.Argimon ha constatat l'increment en els indicadors epidemiològics, arran de l'increment de la mobilitat i dels casos asimptomàtics, però ha reconegut que el Departament de Salut ho esperava a finals de mes, no ara. "Hem passat d'una R de 0,9 a 1,13 en molt pocs dies, i d'una taxa d'infecció per sota de 80 a 90 també en pocs dies", ha alertat. El doctor ha remarcat que "el virus es multiplica" i les accions dels ciutadans "resten, no divideixen". "És molt important evitar la multiplicació", ha insistit Argimon, que ha insistit en les mesures de responsabilitat individual "pensant en la col·lectivitat". El doctor ha dit que és en els moments de "sociabilització en entorns propers" on hi ha la majoria de brots, i ha demanat ser "igual d'exigents" en aquests espais que, per exemple, a les escoles.La majoria de brots, doncs, es troben en l'àmbit social proper i en l'àmbit laboral, però també n'hi ha de "molt complexes de traçar". Argimon ha recordat dos elements dels últims dies: la dissolució d'un botellón de 400 persones a Badalona. "Això fa mal, els esforços els podem llançar per la borda en un brot complex", ha dit, i ha reclamat "responsabilitat per part de tots i pensar en la col·lectivitat". També una festa il·legal de 200 persones a Almenar. "Haurem de fer un cribratge perquè estan creixent els contagis en aquesta zona", ha dit. "No ens podem relaxar", ha reblat.Pel que fa a la situació epidemiològica de Catalunya. La taxa d'infecció és del 89,7 i la R és d'1,13, i s'ha tornat a incrementar el ritme de PCR fetes. Argimon ha volgut fixar-se en la corba i el repunt "diferent" que ha fet ara, amb una pendent més pronunciada. "És molt incipient, però hem de veure si es comporta així", ha explicat. "Haurem de redoblar tots els esforços, nosaltres i la ciutadania. Això és molt important. Hem d'aturar la multiplicació", ha dit. Si el virus s'expandeix molt més, entrarà a tot arreu, i cal evitar-ho. En relació al brot de Puigcerdà, Argimon ha dit que té relació amb el cribratge que s'hi ha fet i amb un brot en una residència, i Jacobo Mendioroz, cap de la Unitat Covid, ha afegit que hi ha "indicis de transmissió comunitària".El doctor ha fet referència a l'increment de consultes per afectació respiratòria en persones de 0 a 15 anys. Ha descartat que això es pugui deure a les escoles i ho ha relacionat amb la sensibilitat sobre els símptomes. Ha recordat, en aquest sentit, que en infants, els mocs i la tos sense febre no són necessàriament símptomes de Covid. "Hem d'actuar amb tranquil·litat", ha apuntat Argimon, i ha negat que hi hagi un increment en la transmissió dins de l'escola.Jordi Foz, secretari de Transparència i Govern Obert, ha reivindicat el paper de les dades i la informació en la pandèmia del coronavirus, i ha assegurat que el Govern porta anys "compromès amb la transparència". "Quan la ciutadania està informada i confia en les dades, a banda de poder controlar l'activitat del sector públic, acaba millorant les polítiques i els resultats", ha assegurat Foz, que ha agraït la tasca al Departament de Salut. El secretari ha repassat algunes de les decisions que s'han pres en relació a les dades obertes i com s'han pogut arribar a publicar, un procés que "no ha estat fàcil". Foz ha explicat que la utilització dels portals de dades obertes s'ha incrementat un 500% en visites i un 600% en descàrregues. "Les dades de la Covid han estat les més descarregades", ha assegurat.Foz ha explicat que el Govern va demanar publicar el màxim d'informació possible en relació possible. Disposar d'aquestes dades, ha dit, ha estat complicat i ha requerit de la col·laboració de tots els professionals sanitaris i socio-sanitaris per recollir-les. "Ha calgut construir sistemes de recollida de dades i identificar les dades més importants", ha detallat. S'ha hagut de garantir la privacitat dels ciutadans i aconseguir l'estandardització de les dades per poder-les comparar amb les de la resta d'Europa. "Un dels objectius de la publicació de dades és aprofitar el potencial de la intel·ligència col·lectiva: si es disposa del màxim d'informació, permet prendre les millors decisions", ha insistit el secretari.

