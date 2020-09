Desenvolupen una nova immunoteràpia per vèncer el càncer

Investigadors de l'Institut de Duve, de la Universitat Catòlica de Lovaina, a Bèlgica, han aconseguit neutralitzar una molècula que bloqueja el sistema immunològic contra el càncer. Aquesta nova immunoteràpia augmenta l'acció d'una altra immunoteràpia coneguda però no sempre eficaç, i que fa possible la regressió del tumor, segons publiquen a la revista Nature Communications.La immunoteràpia contra el càncer és la manipulació de les respostes immunitàries presents de forma natural en el cos humà per combatre el càncer. Sovint, aquestes respostes immunitàries són bloquejades per cèl·lules o molècules que els impedeixen matar les cèl·lules canceroses, i el tumor pot establir-se i créixer.El 2004, Sophie Lucas, investigadora de l'Institut de Duve, va començar a estudiar el bloqueig de les defenses immunitàries en els tumors per comprendre el funcionament de les cèl·lules que es diu que són 'immunosupressores' (que bloquegen les respostes immunitàries del cos). L'objectiu era identificar-los i eliminar-los, estimulant així els anticossos per actuar contra el tumor.