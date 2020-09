L'aposta de Marvel pel seu nou Iron Man

Tot i que la Fase 4 de l'Univers Cinematogràfic de Marvel s'està fent de pregar per culpa del coronavirus, són moltes les ganes de tornar a veure els superherois més icònics de la saga, especialment a aquells que han construït aquesta franquícia, com Iron Man.Robert Downey Jr. ja va deixar clar que no pensa reprendre el personatge, però tot i això, valent-se de la seva nova coartada narrativa, el Multivers, la Casa de les Idees, estudia l'opció de retornar Tony Stark a la trama amb un altre actor: Tom Cruise.Segons recull We Got This Covered, Daniel Richtman, un coneixedor dels secrets de Marvel Studios, ha revelat que l'empresa vol que Tom Cruise interpreti a una versió diferent de Tony Stark en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. És a dir que encarni a un nou Iron Man que correspondria a un univers alternatiu.L'actor de Missió Impossible va estar a punt de convertir-se en Iron Man quan el projecte estava en Fox, a finals dels anys 90. No obstant això, la producció no va tirar endavant. Això significaria, que no seria un substitut de Robert Downey Jr. sinó una mena de gest de complicitat o cameo.Encara que la idea de tornar a Tony Stark en l'MCU sigui un somni complert per als fans (encara que no fos Robert Downey Jr.) toca tornar a recordar que, de moment, no hi ha res confirmat i que tot està, encara, en el món de la rumorologia. Això sí, l'arribada del Multivers obre la possibilitat a moltes teories, especialment les relacionades amb la presentació de nous personatges o el retorn d'antics.

