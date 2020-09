Mascaretes a les estàtues de València, l'última campanya municipal per conscienciar-ne l'ús

L'Ajuntament de València ha col·locat mascaretes en nombroses estàtues i escultures de la ciutat per conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'utilitzar aquests elements de protecció per frenar els contagis de Covid-19. La iniciativa l'han dut a terme les regidories de Protecció Ciutadana i Cultura.Així ho ha explicat aquest dimarts el titular de la primera d'aquestes delegacions, Aaron Cano, que ha destacat que "la mascareta és la barrera física fonamental" davant el coronavirus i ha assenyalat que s'ha de seguir "atent" per evitar l'evolució de la pandèmia.Cano ha apuntat que es tracta d'una "petita campanya" impulsada "des de l'àrea de Protecció Ciutadana en col·laboració amb la Regidoria de Cultura per sensibilitzar a tota la ciutadania valenciana en l'ús de la màscara". "L'ús de la màscara, la distància i el rentatge de mans són els elements fonamentals per combatre ara mateix el coronavirus. La màscara és la barrera física fonamental", ha manifestat el responsable municipal.Aaron Cano ha afegit que la iniciativa busca "impactar una mica en la consciència de les persones perquè sàpiguen que cal mantenir l'atenció" enfront de la pandèmia per evitar la seva evolució."Encara que presentem bones xifres a la ciutat de València, no podem abaixar la guàrdia. Hem de seguir atents a la Covid-19 perquè sempre, en qualsevol moment, podem tenir un repunt de casos que ens pot perjudicar a tots", ha agregat al respecte el regidor.Les mascaretes les han col·locat efectius del Cos Municipal de Bombers de la ciutat i de la Policia Local en les principals escultures de la capital valenciana i en altres distribuïdes per tota la ciutat.Així, mostren aquests elements de protecció les figures de la font de la plaça de la Verge, l'escultura de Manolo Montoliu enfront de la Plaça de Bous, la de Sant Josep en el pont que porta el seu nom, l'estàtua de Francesc de Vinatea a la Plaça de l'Ajuntament, la de doctor Ramón Gómez Ferrer i altres ubicades en altres punts i en parcs i zones verdes de València.