​Dues treballadores d'un escorxador de Vic denuncien un encarregat per assetjament sexual i amenaces

La representant de Càrnies en Lluita, Roser Iborra, i la denunciant Montse Castañé Foto: ACN

Dues treballadores de l'escorxador Esfosa de Vic han denunciat un encarregat de la neteja de l'empresa CGT Plus que treballa a les instal·lacions per assetjament sexual i amenaces. Una de les víctimes ha explicat que ha tardat quatre anys a fer-ho públic però que ha arribat l'hora de dir "prou" i ha animat a altres dones que estan en una situació similar a denunciar-ho."Tenim dret a anar a treballar segures i sense por", ha subratllat durant un acte acompanyada del sindicat Càrnies en Lluita i altres col·lectius. També han agraït el suport de les dues empreses, Esfosa i CGT Plus, per haver activat el protocol i iniciat un expedient. El denunciat, que porta més de vint anys a l'empresa, ha estat apartat del seu lloc de forma temporal.Les dues treballadores van denunciar l'encarregat del torn de nit de l'empresa de neteja CGT Plus als Mossos d'Esquadra el 17 de setembre. El cas està en fase d'investigació policial. L'acusen d'assetjament sexual i amenaces de mort. Una de les denunciants, Montse Castañé, que treballa al laboratori, ha explicat públicament el cas en una atenció a mitjans a la plaça Gaudí de Vic, acompanyada d'una vintena de persones de diferents col·lectius que li han donat suport."He trigat quatre anys a dir-ho perquè creia que una sola no fa res", ha explicat Castañé, que ha subratllat que fa unes setmanes van decidir que havia arribat el moment de dir "prou" i de posar fi a la "impunitat".Malgrat ser dues les treballadors que han posat la denúncia, assegura que a ella li'n consten una quinzena. Assenyala que el denunciant és una persona que porta vint anys treballant a l'empresa i que ha fet valer "el seu poder" per silenciar aquests presumptes assetjaments mitjançant "la por". També ha denunciat que acostuma a triar víctimes que són "vulnerables", dones amb una família a mantenir i que "tenen por a perdre la feina". Ella mateixa va viure l'acomiadament d'una treballadora a qui hauria assetjat.En el seu cas, explica que li deia que li havia de fer petons i tenir-hi relacions sexuals i que, si no ho feia, perdria la feina. "Jo tinc molt poder i tu ets una merda i una puta com totes, aquí es folla quan jo ho dic", ha recordat. I ha afegit que actualment temen per la seva integritat perquè les ha amenaçat. En algun moment també havia entrat als vestidors i els deia que es dutxessin amb ell i, en el seu cas, fins i tot la seguia fins a casa seva.Castañé ha reconegut el suport que han rebut de les dues empreses, Esfosa i CGT Plus, que arran de la denúncia van activar el protocol d'assetjament i van obrir un expedient. També han apartat temporalment el denunciat fins que es resolgui el cas. Les denunciants confien que se l'acomiadarà per posar fi a aquesta situació. D'altra banda, han explicat que l'empresa ha contractat un vigilant més per reforçar la seguretat durant el torn de nit i se'ls ha ofert un permís retribuït per estar uns dies a casa. Un permís que Castañé no ha agafat perquè assegura "no tenir res a amagar" ni motius per faltar a la feina.Les impulsores de la denúncia també han fet una crida a les empreses a activar el protocol d'assetjament en el moment en què hi hagi una situació similar perquè és un "delicte laboral" i les empreses "no poden ser-ne còmplices", segons paraules de Roser Iborra, representant de Càrnies en Lluita que, juntament amb el sindicat COS hi donen suport.Des de Càrnies en Lluita, a més, han animat altres dones a fer el mateix per sumar esforços alhora que els garanteixen assessorament legal des de l'anonimat.Si el cas arriba a judici, el denunciat podria enfrontar-se a una pena de més de 5 anys de presó pels delictes d'amenaces i assetjament sexual amb l'agreujant de tenir un càrrec de responsabilitat.

