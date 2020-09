El govern espanyol insta Torra a no «estigmatitzar» Madrid

El govern espanyol ha estirat les orelles a Quim Torra per haver recomanat no viatjar a Madrid , arran de les mala situació relativa al coronavirus. "Cal no estigmatitzar cap comunitat autònoma i cal col·laborar", ha asseverat la portaveu de l'executiu central, María Jesús Montero, malgrat que ha afirmat que respecta "les paraules de Torra però no estan d'acord amb la línia" de l'executiu central.Igualment, la també ministra d'Hisenda ha subratllat, després de la reunió del consell de ministres d'aquest dimarts, que no hi ha "cap element que aconselli" limitacions de mobilitat entre territoris, com havia demanat el president català, a qui ha instat a treballar "tots junts i units" i "coordinant-se amb el conjunt de comunitats autònomes".Al seu torn, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha opinat que "no és moment d'activar l'estat d'alarma" a Madrid, ja que es poden aplicar restriccions en el marc de la normalitat vigent. En tot cas, ha avançat també que està discutint amb les comunitats generalitzar la mesura anunciada per la Generalitat de reduir a deu dies les quarentenes per Covid , un acord que "probablement" s'aprovarà aquest dimarts a la tarda a la comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del ministeri.Preguntada per la taula de diàleg, Montero ha assegurat que el govern espanyol està "obert" a que la trobada es faci aviat, però ha asseverat que "cal voluntat dels diversos integrants del Govern", en relació a les diferències entre JxCat i ERC. La reunió, a més, s'ha de fer "entre institucions, per damunt de les persones", donant a entendre que la inhabilitació de Torra no l'ha de frenar. Igualment, s'ha compromès amb la reforma propera del delicte de sedició, la regulació del qual considera "obsoleta".

