El Govern admet que la taula de diàleg està encallada per l'ordre del dia i la situació de Torra

Dos punts candents mantenen encallada la reunió de la taula de diàleg: l'ordre del dia i la possible inhabilitació del president Quim Torra. Així ho ha admès la portaveu del Govern, Meritxell Budó, que a argumentat que a hores d'ara continyen esperant que la Moncloa enviï una proposta de guió sobre els temes a tractar a la reunió. L'executiu català insisteix que per poder-s'hi reunir aquesta ordre del dia ha de contenir explícitament l'autodeterminació i l'amnistia."Una possible inhabilitació del president tampoc ajuda massa a que la part catalana acceleri la taula de diàleg", ha explicat Budó, que ha certificat que el Govern ha demanat ja un informe als serveis jurídics de la Generalitat per conèixer com procedir en l'itinerari legal en cas que el Suprem certifiqui que Torra és apartat del càrrec. En tot cas, ha insistit que el focus el tenen posat en l'ordre del dia i en detectar si hi ha "una voluntat real per resoldre" el conflicte polític.A jutjar per la portaveu del Govern, la reforma del delicte de sedició no és cap solució. "En tot cas, el delicte de sedició s'hauria de derogar", ha dit Budó, que ha argumentat que es tracta d'un delicte que no té homologació ens els ordenaments jurídics europeus. La portaveu i dirigent de JxCat no ha volgut detallar si el president Torra estaria disposat a participar de la reunió de la taula en cas que sigui inhabilitat i aposti per mantenir simbòlicament el càrrec.En tot cas, Budó sí que ha advertit la vicepresidenta Carmen Calvo, que va dir que Torra no podria participar de la taula si és inhabilitat, que "cap dirigent" de la Moncloa decidirà qui forma part de la delegació catalana de la taula. De fet, en la primera i única reunió que es va fer al mes de febrer hi van assistir dirigents que no formen part del Govern, com ara Elsa Artadi, Marta Vilalta o Josep Maria Jové.

