Europa es podria quedar sense Facebook i Instagram

Facebook ha obert la porta a deixar de prestar servei a la Unió Europea en cas que es faci efectiva la prohibició sobre la transferència de dades personals d'usuaris europeus cap als Estats Units. Aquest mes, la Comissió de Protecció de Dades d'Irlanda (DPC), el principal regulador en l'àmbit de la privacitat de Facebook a Europa, va instar l'empresa de Mark Zuckerberg a deixar de transferir dades des del bloc comunitari cap a Estats Units.El gegant tecnològic va decidir recórrer la decisió davant la Justícia irlandesa, que li va concedir una suspensió fins que es resolgués la disputa legal entre l'empresa i el regulador. Com a part d'aquest procés, Facebook ha enviat al jutjat un escrit argumentant que la prohibició tindria un elevat impacte en les seves operacions."En el cas que Facebook estigués subjecta a una suspensió completa de les dades dels usuaris cap als Estats Units, com sembla ser la proposta de la DPC, no està clar com podria seguir proporcionant els serveis de Facebook i Instagram a la Unió Europea", explica la màxima responsable en protecció de dades i privacitat de l'empresa a Europa, Yvonne Cunnane.L'executiva argumenta que, segons un estudi encarregat per Facebook, les aplicacions de la companyia van ajudar a generar vendes per valor de 208.000 milions d'euros a 7.700 empreses de tot Europa. Posteriorment, la companyia ha especificat que no està amenaçant amb abandonar Europa, sinó que els documents remesos al jutjat pretenen demostrar que Facebook i moltes altres empreses depenen de les transferències de dades entre la UE i els Estats Units per operar.

