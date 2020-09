Torra encarrega a Salut i Interior més accions per frenar l'increment dels contagis

El Govern de la Generalitat estudia més mesures per frenar l'increment dels contagis de coronavirus. Aquest dimarts, el risc de rebrot s'ha incrementat en 18 punts -a hores d'ara és de 186,86-, s'han de detectat 881 nous casos i l'índex de contagis també s'ha incrementat fins a 1,13. És per aquest motiu que el president Quim Torra ha encarregat als departaments de Salut i d'Interior que s'extremin "al màxim" totes les precaucions i que s'adoptin les mesures necessàries per frenar l'expansió del virus."Cal controlar la pandèmia, podem seguir mantenint nivells d’estabilitat o la corba es pot disparar", ha assegurat la portaveu del Govern, Meritxell Budó, que ha insistit que cal reduir al màxim l'activitat i la interacció social. Tot i que no ha precisat en quin tipus de mesures es treballarà, Budó ha insistit que la consellera Alba Vergés i el conseller Miquel Sàmper abordaran en les pròximes hores les accions pertinents davant d'unes dades que l'executiu ja havia previst que podrien empitjorar durant el mes de setembre.De fet, la setmana passada el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ja va avançar que amb el retorn a la feina i l'inici del curs escolar i, per tant, l'increment de la mobilitat, es podia produir un empitjorament de les dades. Aquesta tarda, Salut donarà detalls de la situació de l'epidèmia i d'algunes noves decisions, com ara la reducció de les quarantenes de 14 a 10 dies.Budó ha explicat que a la reunió prevista amb el gremi de restauradors es treballarà en la línia d'extremar precaucions a les terrasses. Per exemple, garantir que els clients es posen les mascaretes mentre no estan consumint. És a dir, mentre no estan bevent o menjant. En tot cas, ha defensat que s'ampliï l'aforament del 50% al 70% dels cinemes i teatres que es va autoritzat aquest dilluns i ha considerat que, d'entrada, no s'hauria d'anul·lar la Festa Major de la Mercè de Barcelona. Segons la portaveu del Govern, les activitats previstes compten amb el màxim de controls però que, en tot cas, la decisió d'anul·lar correspondria a l'Ajuntament de Barcelona.

