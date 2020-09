El magistrat del TC detingut per violència masclista demana una baixa mèdica

El president del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha comunicat aquest dimarts al ple d’aquest organisme que el magistrat Fernando Valdés Dal-Re, detingut el passat 10 d’agost per violència de gènere, ha sol·licitat la baixa mèdica després de ser ingressat a un hospital de la Comunitat de Madrid des de fa diversos dies.El president del TC també ha informat el ple de l’acord de la Sala Segona del Tribunal Suprem d’obrir diligències d’investigació contra el magistrat per suposats delictes recollits als articles 153.1 i 153.3 del Codi Penal. El Suprem ja ha designat com a instructor de la causa el magistrat Andrés Martínez Arrieta.

