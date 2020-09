El Govern prohibeix les concentracions davant dels CAP i els hospitals

Veïns de Bonavista, avui al vespre, durant la protesta davant del CAP del barri. Foto: Josep M. Llauradó

Les protestes davant dels centres de salut estan prohibides. Així ho va dictar el Procicat el passat 7 de setembre i, segons fonts oficials consultades per, la normativa continua vigent. Entre d'altres coses, la Generalitat va decidir vetar, arran de les protestes de la Diada, tota concentració a menys de 500 metres de qualsevol centre sanitari o social.La mesura ha afectat de ple als metges residents, en vaga des d'ahir dilluns. Per avui al matí hi havia de nou convocatòries davant dels hospitals, però les han acabat suspenent en assabentar-se que la normativa seguia vigent (segueix en peu, però, la manifestació aquest dimarts a les 19 hores des de la plaça Imperial Tàrraco). Fins ara, cap agent dels Mossos d'Esquadra ha dissolt cap concentració davant d'un centre sanitari, però seguint la normativa podria fer-ho.La setmana passada es van reprendre les concentracions davant dels Centres d'Atenció Primària als barris de Ponent de Tarragona. Tant dijous a Bonavista com divendres a la Granja hi va haver desenes de persones a una distància inferior de 500 metres dels seus respectius CAP, per reclamar la recuperació dels serveis en l'atenció primària.Els organitzadors de les dues mobilitzacions -que es duen a terme cada setmana- opten per continuar convocant, de moment, segons han assegurat a aquest mitjà de comunicació. I és que malgrat la prohibició des de fa ja dues setmanes no hi ha hagut cap negativa per part de l'administració a què es puguin dur a terme i fins i tot representants polítics hi han assistit en mostra de suport.Pugui semblar desproporcionat o no, la Generalitat indica en l'ordre del passat 7 de setembre que totes les concentracions hauran de dur a terme un control d'aforament estricte -tancant l'espai on es desenvolupa la protesta-, així com facilitar gel hidroalcohòlic.Altres mesures que han de seguir els organitzadors de concentracions si volen seguir el camí legal és el manteniment d'1,5 metres de distància entre assistents, l'ús obligatori de la mascareta, no moure's del lloc -tampoc la capçalera-, no consumir aliments ni fer ús del mobiliari urbà, i els accessos al transport públic més propers tancaran des d'una hora abans i fins una hora després. Això, en el cas de les darreres manifestacions -a banda de la Diada- a Tarragona no s'ha complert.

