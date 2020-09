Ingressat greu amb coronavirus a la Vall d'Hebron un nen de 12 anys sense patologies prèvies

Un nen de 12 anys ha estat traslladat des de l'Hospital Arnau de Vilanova, a Lleida, fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a Barcelona. El pacient ha donat positiu per coronavirus, es troba en estat greu segons confirmen fonts del mateix hospital i no tenia patologies prèvies.A banda d'aquest cas, el centre hospitalari barceloní també ha rebut en els darrers dies, concretament la setmana passada, el trasllat d'una nena d'11 anys provinent de Mallorca i que també es trobava en estat greu després d'haver donat positiu per coronavirus.

